Nicole Neumann recibió la noticia menos esperada antes de casarse: "Decisión definitiva"

La modelo está enojada por no poder cumplir con sus deseos. Se conocieron detalles exclusivos sobre el gran evento que está planeando con el automovilista.

Nicole Neumann y Manuel Urcera se comprometieron hace algunos meses en Punta del Este. Desde ese entonces, la pareja está preparando todos los detalles para el gran casamiento. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que la modelo estaría furiosa con su suegra por los constantes intromisiones de la mujer en los preparativos de la boda.

Flor de la V afirmó en el Intrusos que los planes de top model deseaba una ceremonia tranquila: "Nicole quería algo íntimo, muy tranquilo. Ella sentía que ya había tenido otras cosas. Quería celebrar, pero dijo ‘yo con algo íntimo estoy, algo sencillo’. Algo en el campo le gustaba”. Pero la mamá del automovilista tenía otro planes. “Una boda de ensueño, tenemos el Día de la Virgen en el Sur”, explicó Maite Peñoñori.

“Contra lo que ella quería, supuestamente. Fue una decisión definitiva que tomó su suegra”, aseguró la periodista, “La suegra le dijo: ‘Es mi único hijo varón, vamos a hacer una boda como la gente. Yo tengo de movida 500 invitados”, añadió. Y a continuación reveló detalles hasta ahora desconocidos de la ceremonia: "Hay una opción cerca de Chapelco”.

De todos modos, la locación aún no está confirmada debido a las complicaciones que existen para llevar el evento de esas magnitudes y características en ese lugar. "Para mí, va a haber mucha carpa, mucho gazebo”, arriesgó Flor y Peñoñori sumó: “Es muy difícil la logística”.

Geraldine Neumann indignada con Fabián Cubero

La polémica entre Nicole Neumann y Fabián Cubero por la relación de la modelo con su hija mayor, Indiana, sumó un nuevo capítulo. Luego de que el exfutbolista reveló la mala relación entre la niña y su madre, Geraldine Neumann se mostró indignada con el ídolo de Vélez, ya que considero que esa cuestiones deben quedar en privado.

En diálogo con Socios del Espectáculo, Gegé se negó a opinar sobre cómo lleva su hermana lo que sucede con la pequeña, que desde hace un tiempo se mudó con su papá, Mica Viciconte y su hermanito Luca. “La verdad es que es un tema muy privado del cual no tengo nada que decir, pero sí me gustaría decir que estaría buenísimo que no se hable de mi sobrina”, remarcó.

"Ella es menor de edad, tiene 14 años y estar hablando de su intimidad, lo que siente o no, hace o no, me parece que no está bueno. Sería genial que todos protejamos a los niños y no hablemos de menores de edad”, agregó Geraldine, apuntando contra su ex cuñado. “Coincido con vos, Socios es un programa que respeta la minoridad, hoy hicimos una nota con Fabián, el papá de Indiana, y él nos habló de eso”, le contestó el cronista del programa de Canal 13.,

“Por eso, cada uno hace lo que quiere. Yo, como persona educada, respetuosa y defensora de mi familia, jamás hablaría de la intimidad de ningún familiar menor de edad. Mi mamá y mi hermana están muy bien, a mis sobrinas las amo con toda mi alma y por eso mismo es que no hablo de ellas, porque no me parece que esté bueno”, cerró Gegé Neumann.