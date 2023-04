Nicole Neumann lanzó una picante chicana a la periodistas: "No creo que lleguen"

La modelo está abocada a los preparativos de su boda con el automovilista Manuel Urcera y se negó a contar detalles sobre la celebración. ¿Dónde será el casamiento de Nicole Neumann?

Tras dos años de relación, la historia de amor entre Nicole Neumann y Manuel Urcera está lista para pasar por el altar. La modelo se encuentra ultimando los detalles para el casamiento, con ayuda de su suegra, y al ser consultada por la prensa sobre el evento dejó un picante comentario: "No creo que lleguen".

Sin intenciones de dar detalles de cómo será su boda con el automovilista, la modelo reveló que la celebración no sería en Buenos Aires con una picante chicana al notero de Implacables Diego Bouvet.

Notero: -¿Cómo va el casamiento? ¿Es verdad que son más de 500 invitados?

Nicole: -¡No! ¿Cuántos?

Notero: -500.

Nicole: -No, no. Es cualquiera.

Notero: -¿Es verdad que tu suegra te ayuda mucho?

Nicole: -Sí, es verdad.

Notero: -¿Cómo te llevás con tu suegra?

Nicole: -¡Súper! Súper bien.

Notero: -Tirame dos cositas que van a haber en la fiesta…

Nicole: -No, no voy a contar nada. Es todo sorpresa para mis invitados.

Notero: -Vamos a ir. ¿Nos van a atender bien?

Nicole: -(Silencio).

Notero: -¿Es lejitos?

Nicole: -Es lejitos, lejitos.

Notero: -¿Vas a atender bien al a prensa, como siempre?

Nicole: -Si llegan, los atenderemos bien, pero no creo que lleguen.

Del breve intercambio de la modelo con el cronista se puede dilucidar que la pareja daría el "sí" en Rio Negro, la provincia natal del piloto de carreras, y lejos de la mirada de los periodistas.

Nicole Neumann alejada de una de sus hijas: los motivos

Pese a la alegría que significa celebrar una boda, no todas son buenas para Nicole, ya que desde hace tiempo enfrenta contratiempos para relacionarse con su hija mayor, indiana.

La primera de las tres hijas que tuvo con Fabián Cubero desde hace meses que no convive con ella. Primero se dijo que la adolescente de 14 años no pasó el verano con Neumann, Urcera, y sus hermanas porque tenía que dar materias. Luego, su mamá explicó que la joven le tiene fobia fobia a los aviones y que por eso no viajó con ella.

Pero ahoras el exfutbolista hizo una revelación que confirmó lo que muchos sospechaban: Indiana eligió vivir con él, su mujer, Mica Vicciconte y su hermanito Luca. “Quiere vivir conmigo, que soy su papá, porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo”, confirmó Poroto, según consignó Pronto.

"Hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indi y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica. Hace varios meses que no ve a la mamá y hasta ahora, no tuvo momentos en los que la vimos decaída o triste”, agregó el Ídolo de Vélez.

En la entrevista, el ex futbolista afirmó que “si bien (Indiana) está bien, está yendo a una psicóloga y ahí tiene su espacio de diálogo con una profesional", aunque aclaró: "Igual no arrancó a raíz de este tema. Siempre fue a terapia, hace muchos años ya”.

“La apoyo y también me gustaría que tenga una historia familiar linda, como la que tuve yo con mi familia. A Indiana la veo contenta, está viviendo conmigo y la apoyo en sus decisiones pero me gustaría que tenga una historia linda con toda la familia”, concluyó.