Mal momento para Nicole Neumann: su hija habría elegido vivir con Cubero

Revelan la contundente decisión que habría tomado Indiana, la hija mayor de Nicole Neumann y "Poroto" Cubero, respecto a su futuro.

Nicole Neumann estaría atravesando un difícil momento familiar por una fuerte decisión de su hija mayor. "Nicole tiene muchas exigencias", reveló Pampito Perelló en Intrusos sobre los motivos que llevaron a Indiana a tomar una determinación contundente sobre su futuro.

La relación de Nicole Neumann y Fabián "Poroto" Cubero está muy lejos de ser buena, algo que se mantiene prácticamente desde que se separaron hace ya varios años. El ex-Vélez y la modelo no suele dudar en dispararse mutuamente dardos venenosos en redes sociales, donde también es usual que se sume Mica Viciconte, actual pareja del exfutbolista.

Pero en las últimas horas se hizo cada vez más fuerte el rumor de que la hija mayor de Nicole tomó una fuerte decisión: quiere vivir con su padre y Viciconte, y no con la modelo. Además, la joven que ya tiene 15 años no viajó a Punta del Este con su mamá y sus hermanas para pasar las fiestas y tomarse unos días de descanso, y tampoco se sumó al viaje que hicieron a Europa.

"La nena quiere vivir con su papá. Además, la situación es: madre e hija no se están llevando bien. Nicole tiene muchas exigencias a la hora de la alimentación", reveló Pampito en Intrusos. En ese sentido, el panelista explicó que con la intención de que sus hijas tengan una vida saludable, la modelo sería muy estricta respecto a las calorías que ingieren.

"Nicole también es vegana... Entonces empezaron a haber cortocircuitos. La chica ya tiene 15 años", sumó Pampito. Por su parte, Nancy Duré aseguró que desde el entorno de Nicole Neumann desmienten que haya problemas de ese tipo, sino que las peleas tienen que ver con que Indiana está atravesando la adolescencia.

Mientras tanto, Karina Iavícoli agregó que otro punto de conflicto entre la joven de 15 años y Neumann sería con las redes sociales, dado que a Indiana "no le gusta lookearse tanto ni mostrarse en pose", una exigencia especial debido a la popularidad que tiene su madre. "El Instagram no es un dato menor, siempre te expone, siempre tenés que estar esplendido", sintetizó la panelista de Intrusos.

El calvario de Nicole Neumann en su pelea con Mica Viciconte: "Sufre"

Se conoció un dato curioso sobre la pelea de Nicole Neumann y Mica Viciconte y fue Marcelo Polino el encargado de revelarlo, aportando matices a la conocida historia que mantiene enfrentadas a la modelo y a la ganadora de MasterChef Celebrity 3. "Ella realmente la pasa mal", sentenció el periodista.

Luego de conocerse que Neumann contraerá matrimonio con el piloto automovilístico Manuel Urcera, en Intrusos (América TV) la panelista Maite Peñoñori indicó que el anuncio parecería no haber calmado las aguas entre la modelo y Mica Viciconte, actual pareja de Fabián Cubero. Sobre esto, el periodista Marcelo Polino -que conduce el ciclo hasta la vuelta de Florencia de la V- reveló una desconocida información sobre lo que no se ve del conflicto entre las mediáticas: “Yo quiero decirles que Nicole re contra sufre las peleas, de verdad, no lo hace para la tele. Ella realmente la pasa mal".

"Hubo un indicio de acercamiento cuando una de las nenas egresó, que estuvieron todos juntos en el mismo lugar, pero no. Yo a Nicole la conozco desde el primer novio y creo que esta es la vez que más enganchada está. Ella está sanando y tratando de tener paz, para mí ella tira más para el acercamiento que para la pelea”, cerró Polino.