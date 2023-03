Tenso momento entre Nicole Neumann y una concursante de El Trece por el veganismo: "Incómoda"

La jurado de Los 8 Escalones vivió un incómodo momento con una participante. Nicole Neumann se mostró tajante debido a su ideología vegana.

Nicole Neumann protagonizó un tenso momento con una concursante de Los 8 Escalones debido a la profesión de la jugadora. La modelo y conductora de televisión se enfrentó a una productora porcina y no pudo evitar hacer alusión a sus principios como defensora de los animales.

"Hacemos ciclos completos. Atiendo partos, hago inseminación artificial. No quiero explayarme mucho por Nicole", enunció María de los Ángeles, la concursante que acudió al programa de preguntas y respuestas conducido por Guido Kaczka en El Trece. De esa manera, la mujer aseguró que estaba al tanto de la militancia de Neumann por el maltrato animal y agregó: "El tema genera polémica. Pero nosotros tratamos de cuidar el bienestar animal, hacemos tratamiento de agua afluente. Mucha conciencia al respecto”.

"No trae mucha comodidad en algunos ámbitos porque hoy en día hay mucha gente vegana, y obviamente no están a favor de mi producción y yo no entró en debate", cerró su descargo María de los Ángeles.

Nicole trató de quitarle dramatismo al clima que se había generado, tomó el micrófono y soltó: "Antes no dije nada y me llamé al silencio porque tampoco me gusta debatir. Yo no estoy en contra de nada ni de nadie, pero es una situación incómoda. Pero la verdad, lo único que hago es la defensa de mi creencia, que es la defensa de los animales como seres sintientes. Trato de predicar lo mío, pero nunca en contra de nadie, sino a favor de mi creencia".

Nicole Neumann, sobre su separación de Fabián Cubero

"Todo comenzó al darme cuenta de que ya no estaba enamorada del padre de mis hijas. Viví ese desamor como una frustración enorme. La culpa me carcomía. Ejercía una presión constante sobre mí misma: 'No, no puedo separarme, tengo que lograr una pareja perfecta para el resto de la vida'. No debía repetir con las chicas todo eso que yo había vivido en casa. No podía permitirme causarles ese dolor", comenzó su descargo la estrella de las pasarelas en diálogo con Infobae. Y cerró: "No quería que mis hijas me viesen triste. Al quedarme sola, bajaba las persianas, cerraba todo y gritaba contra la almohada para descargar todo lo que traía dentro".