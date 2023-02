Mica Viciconte develó lo que nadie pensaba de su vida como mamá: "Bastante bruto"

La ganadora de Masterchef Celebrity Argentina 3 reveló cómo vive la maternidad y sorprendió con un detalle que le molesta. Mica Viciconte dio a conocer qué es lo más difícil de amamantar, según su experiencia.

Mica Viciconte habló sobre la maternidad y reveló qué es lo que le molesta de amamantar a su hijo Luca, producto de su relación con Fabián Cubero. La panelista del ciclo conducido por Ariel Rodríguez Palacios en Telefe contó qué es lo más difícil de alimentar al niño.

"¿Hasta qué edad pensás darle la teta a Luca, hasta un año?", preguntó el cocinero cuyo programa lidera todas las mañanas la grilla de rating de televisión, frente a Socios del Espectáculo, quienes quedan en el segundo lugar. Viciconte fue contundente en su descargo y argumentó su respuesta con un dato sobre Luca Cubero que sorprendió a todos.

Viciconte se convirtió en madre de Luca Cubero en mayo del 2022, tras meses de conflictos mediáticos por su noviazgo con Fabián Cubero y las disputas con Nicole Neumann, exesposa del futbolista. La ganadora de MasterChef Celebrity Argentina se sinceró sobre la crianza de su hijo y respondió con todo a Ariel: "No, no llego, porque tiene sus cosas es desgastante. Es depende del bebé también, el mío es bastante bruto. La realidad es que a veces no la paso tan bien, juega bastante, tampoco es tan dependiente, pero no creo que llegue al año".

Mica Viciconte fue noticia en las últimas semanas porque reveló si se casará con Fabián Cubero después de meses de especulaciones al respecto. "¿Tienen pensado casarse con Fabián? Son hermosos", consultó uno de los admiradores de Viciconte en su cuenta de Instagram.

La revelación de Mica Viciconte sobre Fabián Cubero que llamó la atención

La influencer dio una nota a Revista Pronto el año pasado y cometió una infidencia al revelar el segundo nombre de su pareja sin darse cuenta. "Luca tiene un único nombre. Tanto Fabi como yo tenemos segundo nombre y nos pareció que lo mejor era ponerle uno solo. Soy Micaela Lorena Viciconte y él es Fabián Alberto Cubero. ¡Uy me va a matar!", enunció Viciconte. Resignada tras el dato que había revelado sobre el futbolista, sumó: "Nosotros no usamos nuestros segundos nombres, son al cuete y quisimos simplificarle la vida. Siempre quise llamarlo Luca, se lo planteé a Fabi y a él le gustó de una. Es un nombre simple, fácil".