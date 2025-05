Luciana Salazar confirmó que Redrado acordó ser el papá de Matilda.

Luciana Salazar volvió a romper el silencio sobre uno de los temas más delicados de su vida: la conflictiva relación con Martín Redrado, a quien señala como el padre de su hija Matilda. En una entrevista con Puro Show, la modelo decidió hablar sin filtros y revelar la situación que atraviesa con el economista, especialmente en lo que respecta al incumplimiento de un supuesto acuerdo económico vinculado al nacimiento de su hija.

“A Redrado solo le pido que cumpla. El deseo de tener un hijo fue un proyecto juntos. A Redrado no hay que creerle nada”, afirmó contundente Salazar, dejando en claro que la llegada de Matilda no fue un hecho unilateral, sino un plan acordado entre ambos. Según Luciana, el vínculo entre Redrado y su hija fue real en los primeros años de vida de la niña, aunque con matices: “Matilda lo dejó de ver a los tres años, le decía Martín. No le decía papá, pero sabe perfectamente que iba a ser su papá, lo tiene más que claro”, relató.

A su vez, aseguró que la pequeña, que hoy tiene siete años, se sintió varias veces “abandonada” por el economista. “La última vez dije ‘hasta acá llegamos’. Tiene muchos contactos y mucho poder, ¿se piensan que si no hubiera nada firmado, existiría una causa en el Juzgado de Familia?”, disparó. Con firmeza, Salazar sostuvo que no busca una reconciliación ni una relación entre Redrado y Matilda, sino que su única intención es garantizar los derechos de su hija: “Redrado es un tema terminado en mi vida, lo único que me queda defender es a Matilda, no por una revinculación, sino por la manutención”, aclaró.

Cómo vive Matilda Salazar su distanciamiento de Martín Redrado

En el testimonio más conmovedor de la entrevista, Luciana reveló cómo vive Matilda esta situación: “Ella está enojada con él, me dice ‘sacalo’ cuando ve una foto suya. Ella vio muy triste a su mamá porque él me quiere ver destruida”, contó, evidenciando el impacto emocional que ha tenido el conflicto en la vida de la niña.

La modelo insiste en que existe un compromiso firmado que Redrado no estaría cumpliendo, y que hay una causa activa en el Juzgado de Familia que respalda sus dichos. Para ella, la falta de respuestas del economista no es solo una cuestión económica, sino una demostración de indiferencia frente al bienestar de una menor.

Con estas declaraciones, Salazar busca no solo visibilizar la difícil situación legal y emocional que enfrenta, sino también exigir el cumplimiento de las responsabilidades asumidas por quien, según sus palabras, decidió junto a ella traer una hija al mundo. La disputa continúa, pero para Luciana, el foco está claro: proteger a Matilda, más allá del poder o la imagen pública de Redrado.