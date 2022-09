Los motivos por los que Ángel De Brito no puede volver al país: "No los entiendo"

El conductor de LAM vivió un momento de tensión en Italia y todavía no arribó a Argentina. Qué pasó.

Ángel De Brito se encuentra en un momento inesperado en medio de sus vacaciones por Europa. El conductor de LAM aún no puede volver al país y de hecho, vivió un hecho sumamente tenso en el aeropuerto de Roma, Italia, por lo que reveló detalles sobre lo sucedido.

Cuando tenía todo listo para volver a Argentina, Ángel De Brito sufrió un revés y cancelaron su vuelo. "No saben si sale mañana a las 3 de la tarde, no nos dan hotel, no nos dan comida, no nos dan ninguna solución, nada. Ya tenemos el pasaporte sellado, como que nos fuimos de Italia", contó una mujer que dialogó con el conductor, quien envió material al programa que ahora conduce Pía Shaw.

Sumado a eso, presenció un violento suceso protagonizado por un pasajero argentino, que agredió físicamente a un policía italiano porque no tuvo respuestas frente a la cancelación del vuelo. Por su parte, Andrea Taboada, quien se fue de viaje con De Brito, estalló de furia.

"Me peleé con la gente de la empresa porque quiero que abran el VIP para estar más cómodos mientras buscamos hotel y todo lo demás y me dicen que no hay nadie que nos pueda abrir", explicó la panelista. Además, expresó que no había ningún presonal de la empresa que les pueda abrir, y agregó: "¡No los entiendo! Me dicen que no es tan fácil".

La escandalosa situación todavía no tiene soluciones, por lo tanto, De Brito y Taboada seguirán varados en Italia. De momento, Pía Shaw será la encargada de estar al frente de LAM por América TV hasta que se retome la conducción original, luego de tres semanas de vacaciones.

Insólito motivo de pelea entre LAM y Socios del Espectáculo

El equipo de LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito en América TV, le declaró la guerra a Socios del Espectáculo, el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece. El community manager de la cuenta de Twitter de LAM acusó a la dupla del canal del Grupo Clarín de querer copiarse del formato de su ciclo.

Todo comenzó cuando en Socios del Espectáculo invitaron a Las Chicas de la Culpa (Connie Ballarini, Malena Guinzburg, Fernanda Metilli y Natalia Carulias) para comentar momentos insólitos de la historia de la televisión. Lussich y Pallares se vieron obligados a improvisar escenográficamente para poder sentar a las comediantes y decidieron utilizar los sillones que usaban las "angelitas" cuando LAM se emitía por El trece, bajo el nombre Los Ángeles de la Mañana.

"Los Socios con los sillones de #LAM. ¿Nos quieren imitar?", reza un posteo de Twitter hecho desde la cuenta del ciclo de América TV. A pesar de la contundencia de ese tweet, De Brito aún no hizo ningún tipo de denuncia a sus colegas por utilizar la escenografía icónica de la antigua versión de su programa.