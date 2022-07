Los insólitos requisitos de Georgina Barbarossa para usar Tinder: "Que hable bien"

La actriz dio a conocer qué pide a la hora de tener una cita con un hombre. Georgina Barbarossa contó una vez más cómo usa Tinder.

Georgina Barbarossa dio a conocer que se abrió Tinder, la aplicación de citas para conocer gente en plan amoroso, y contó su experiencia con ese mundo. La actriz y conductora de televisión dio conocer cuáles son sus requisitos para darle "match" a un hombre.

La celebridad de teatro y televisión contó que ha tenido algunos encuentros amorosos en el último tiempo, aunque no está en pareja. "Lo que me pasa es que estoy tan ocupada ahora que no tengo tiempo de fijarme", comenzó su descargo la actriz de novelas como Dulce Amor y Viudas e Hijos del Rock And Roll.

"Tienen que ser valientes porque te ven fuerte y se asustan. Que sean limpios, con la dentadura completa, simpáticos y cultos. Que me hable bien, que me conjugue bien los verbos y que no me diga ‘vistes’ o ‘agarrastes’", reveló Georgina en alusión a sus exigencias para los varones que deseen acompañarla como pareja.

Barbarossa contó por primera vez que se había bajado Tinder en Carlos Paz, en medio de una gira teatral. "Rochi Igarzábal y Sofía Macaggi me lo abrieron. Yo no lo podía creer. Me empecé a divertir muchísimo, pero tampoco la vida pasa por ahí. No estoy todo el día pendiente del teléfono porque me muero. Entre los mensajes y todas las cosas que te llegan de información es como que… si viene el amor, fantástico", reveló la actriz en diálogo con Gente.

Georgina Barbarossa sobre su regreso a la conducción de TV

"Estoy feliz con la propuesta, Telefe es mi casa y el horario que me encanta. Es volver a mi horario original cuando empecé a conducir hace mucho tiempo. El público de la mañana necesita que le demos una inyección de alegría, entusiasmo y buen humor. Más allá de eso, vamos a informar y cocinar. Es un horario fantástico, creo que me lo mandó mi vieja", comentó la celebridad días antes del estreno de su ciclo A la Barbarossa, que logra buenas marcaciones de rating todas las mañanas.

Barbarossa contó que la propuesta llegó después de haber participado en MasterChef Celebrity, cuando le dijeron que iba a hacer un programa de cocina en la emisora. "Es una gran responsabilidad decirle a la gente que se puede, que vale la pena estar vivo. Yo tengo para ofrecer alegría. A pesar de todo, la vida es maravillosa. ¡Levantate y acompañanos que la vas a pasar bien!”, reflexionó la actriz.