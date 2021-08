"Lo mato": Nancy Dupláa le hizo una fuerte advertencia a Pablo Echarri

Nancy Dupláa dio detalles sobre el posible camino de Pablo Echarri, lejos de la actuación.

La actriz Nancy Dupláa conversó públicamente sobre su esposo, el actor Pablo Echarri, quien además de dedicarse al arte, desenvuelve un rol en la vida política. “Él viene haciendo política desde hace muchos años en SAGAI, ocupa un puesto muy importante en cuanto a ir mejorando el sector, la promulgación de leyes e ideas”, relató Nancy durante una entrevista en el ciclo radial Mientras Tanto, en relación al lugar que el artista ocupa en SAGAI. Se trata de la asociación civil sin fines de lucro de Argentina, que se encarga de gestionar los derechos de propiedad intelectual de los actores y actrices.

“Cuando él fue a hablar con Néstor Kirchner, le puso el cuerpo al pedido por la propiedad intelectual, algo que estaba postergado hace 70 años, y fue espectacular, le dio muchas cosas buenas”, explicó Dupláa. A pesar de que manifestó todo su apoyo hacia su marido, también reconoció la complejidad que implica comprometerse en la política. “Es una lucha muy desgastante porque tienen todas las armas para hacerte caer. Es un ambiente minado, y energéticamente te genera estar rosqueando todo el tiempo y es fuerte, cuesta cortar cuando te gusta tanto”, sentenció.

De acuerdo con las suposiciones de Nancy, el lugar indicado para Echarri tiene que ver con lo social más que con un puesto político, a pesar de que le ve mucho potencial con todo lo referido a la economía. “No sé dónde lo veo. Hay algo del barrio, de lo social, la tiene muy clara y es inevitable. Tiene un profundo deseo de mejorar la vida y cambiar la realidad de los que peor la pasan”, expuso.

Por otro lado, la estrella de la serie El Reino dejó en claro cuán disconforme se sentiría si, hipotéticamente, Echarri se postulara para la presidencia. “Si quiere ser presidente, lo mato. Yo cada vez quiero ponerme menos tacos. Si soy primera dama y tengo que estar ahí al lado, me mato. Me cuesta ir a un Martín Fierro, imaginate ahí”, bromeó.

Asimismo, reflexionó sobre la responsabilidad y las presiones que implica el rol de primera dama y, por sobre todas las cosas, convertirse en una figura política relevante. “Es hermoso, yo no tengo dudas de que si él se va a dedicar a la política, se va a dedicar desde ahí. Pero la verdad que es un campo minado la política en este país. Con los medios de comunicación y el poder judicial dándose la mano constantemente, junto con los medios económicos más importantes”, señaló.

Nancy Dupláa en El Reino y la política argentina

Actualmente, la nueva serie argentina El Reino, dirigda por Marcelo Piñeyro y Miguel Kohan, es una de las más comentadas de toda la cartelera de Netflix. Allí, Nancy comparte escena con otras icónicas figuras actorales del país, como Mercedes Morán, Diego Peretti, el Chino Darín y Joaquín Furriel, entre otros. En este nuevo audiovisual, los personajes abordan distintas cuestiones vinculadas a la Iglesia y al poder de ésta sobre el sistema político.

A pesar de tratarse de una historia ficcional, Dupláa notó algunas similitudes entre la reliadad argentina y la serie. “Yo no lo sentí tan irreconocible dentro de la Argentina, porque es un mundo que uno no pisa, no conoce. Pero uno sabe que ese fervor se mueve. El estímulo que mueve a la gente es el fervor, la gente logra estar bien porque va y, en general, son muy necesitados afectiva y emocionalmente. Son lugares extremos desde donde se manejan consciencias”.