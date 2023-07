Lo dijo: el Ogro Fabbiani reveló por qué le gustan tanto los ravioles

El Ogro Fabbiani confirmó cuál es la razón por la que su comida preferida son los ravioles. Qué dijo el actual entrenador de Deportivo Merlo.

Cristian "El Ogro" Fabbiani es el actual entrenador de Deportivo Merlo. Sin embargo, su vida siempre fue más allá de lo futbolístico y en esta ocasión se hizo noticia por hablar sobre su comida favorita. Sin ningún tipo de filtros, el DT y exjugador de River Plate reveló por qué le gustan tanto los ravioles y cuáles son sus preferidos.

En una entrevista realizada por Ole, "El Ogro" resaltó su buen pasar en Deportivo Merlo y dialogó sobre diferentes aristas vinculadas a lo deportivo. Al final de la nota, en un ping pong con preguntas y respuestas rápidas, Fabbiani tuvo que contestar cuál es su comida favorita.

Sin dudarlo, Cristian lanzó: "Los ravioles de mi mama". No es la primera vez que Fabbiani se pronuncia sobre las pastas que realiza su madre, quien también tiene un restaurant. Durante el año 2009, cuando "El Ogro" jugaba en River, el exjugador contó el por qué de su elección sobre su comida favorita. "¡Los ravioles caseros de carne y verdura, con mucho tuco! Mi vieja tiene una mano…", lanzó, confirmando las razones de una preferencia que trasciende sus años.

La revelación de Fabbiani sobre su paso por River: "No tiene explicación"

"Es algo que no tiene explicación. Siendo hincha de River, debo ser el único jugador en la historia que no cobró un peso y no le hice juicio. Es algo que no se puede explicar. Llegar a vestir esa camiseta, es uno de los clubes más importantes que tiene el mundo. Haber jugado ahí, fue más que un sueño. No te lo puedo explicar con palabras. Se siente, en su momento lo sentí así, sigo siendo de River y me voy a morir siendo hincha de River", expresó Cristian Fabbiani en diálogo con Olé.

"El Ogro" fue jugador del "Millonario" durante el año 2009, y antes del fin de ese año fue Leonardo Astrada quien le dijo que no sería tenido más en cuenta. Pese al optimismo de los hinchas en su arribo a la institución, no logró tener un buen paso y terminó yéndose sin pena ni gloria. "A mí me tocó llegar cuando el club no estaba pasando un buen momento, pero ahora vos fijate que River volvió a ser lo que fue siempre. Ahora se hace más fácil jugar en River", sentenció Fabbiani.