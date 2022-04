Las fotos que señalan el amor entre Nicolás Riera y Débora Bello tras la ruptura con Diego Torres

El actor y la modelo se encuentran de vacaciones en el mismo destino turístico y muchos aseguran que el amor entre ellos es un hecho. Débora Bello se separó de Diego Torres a finales del año pasado.

Débora Bello y Nicolás "Tacho" Riera son tendencia en las redes sociales por unas reveladoras imágenes que se viralizaron tras un viaje a Estados Unidos. La modelo se separó de Diego Torres a finales del año pasado y ya estaría en pareja nuevamente, según señalan algunos periodistas, con el actor de Casi Ángeles.

Riera y Bello compartieron fotos desde Aspen en sus redes sociales y muchos señalaron ese hecho como una evidencia de un viaje de amor de los artistas. Además de estas conjeturas, el periodista Rodrigo Lussich habló sobre las interacciones virtuales entre ellos y ofreció más pruebas ante las especulaciones.

"Débora no le da like a todos los posteos de sus amigos, pero sí a los que esta Tacho", enunció el conductor de Socios del Espectáculo tras señalar que Débora y Nicolás tienen una gran cantidad de amigos en común. Los artistas aún no se expresaron sobre los rumores de noviazgo, a pesar de la fuerte insistencia de la prensa en que su historia de amor sería un hecho.

El descargo de Diego Torres sobre su separación de Débora Bello

Diego Torres se expresó en diálogo con María Laura Santillán sobre la manera en que se dio su separación de Débora Bello, en medio de la pandemia. "Es un cambio drástico, como una bisagra. Me sucedieron una cantidad de emociones en la pandemia que fueron difíciles de ordenar y de acomodar. Ahí es donde entra la terapia. Como dicen los terapeutas, tenés un cajón y en el cajón tiras todo y tenés todo muy desordenado y de repente el mundo se detuvo y decís “uy, mirá cómo está este cajón", enunció la celebridad. Y agregó: "¿Por qué no lo empiezo a ordenar un poquito?” A nivel personal significó y significa muchas cosas. A nivel profesional, lo que te venía contando. En Amanece hablo de eso, el mundo todo cambiará de ahora en adelante".

El intérprete de Color Esperanza utilizó una metáfora para describir cómo vivió su ruptura y lanzó: "Se vive emocionalmente como una ola muy grande que vas surfeando y que por momentos te tira a la mierda. Y abajo hay coral, y el coral corta, sangra y lastima y duele". Torres dejó en claro que, como todos los momentos difíciles que ha vivido, esta experiencia significa aprendizaje para él. "Te hacen encontrarte con vos mismo en el fondo. Y desde el fondo a lo mejor resurgir", concluyó.