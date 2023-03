La tajante decisión de una ex Gran Hermano tras un fuerte escándalo que la dejó en el ojo de la tormenta

Una exparticipante de Gran Hermano se vio envuelta en un picante lío amoroso y debido a la intensa repercusión debió tomar cartas en el asunto.

Martina, de Gran Hermano (Telefe), fue una de las participantes más polémicas en la casa y fuera de ella se convirtió en la protagonista de un terrible lío amoroso que la obligó a tomar un drástica medida. Tras filtrarse una foto de un apasionado beso a su cuñado, la joven señalada por homofobia en las redes sociales lanzó un "manotazo de ahogado" para esquivar una tormenta mediática.

Todo empezó con la viralización de una fotografía de Martina a los besos con Uriel de Martini, el hermano de su exnovio, mientras compartían una cena en un bar. Juan Etchegoyen (Mitre Live) difundió la polémica instantánea que sirve como prueba de la infidelidad. En palabras del periodista Rafael, expareja de Martina, la encontró besando a su cuñado en su propia casa, lo que generó un clima "hostil e incómodo" y de "griterío total y furia desencajada".

La foto que incrimina a Martina de Gran Hermano.

"Te cagaste en la familia, eras mi hermano y ahora sos mi enemigo", le habría dicho Uriel a su familiar, según palabras de Etchegoyen, cronista de chimentos de farándula local. "Los vecinos se preocuparon al escuchar tanto grito, Rafael fue a pedirle explicaciones a su hermano sobre todo y luego también a Martina", cerró el periodista.

El coletazo mediático afectó a Martina, quien optó por cerrar momentáneamente su cuenta de Instagram. Por el momento, la mediática exparticipante de Gran Hermano no se manifestó al respecto del escándalo que la tiene como protagonista de un encontronazo familiar.

Figura de Gran Hermano se ausentó y asustó a todos: "Rotos de angustia"

Marisa Brel, una de las panelistas que integra El Debate de Gran Hermano (Telefe) se ausentó al programa y generó un clima de preocupación entre sus compañeros y los televidentes, que no tardaron en contactarse con ella por las redes sociales para saber qué le había sucedido. Debido a las reiteradas consultas, la periodista habló del doloroso calvario que está atravesando: "Estamos rotos de angustia".

En sus redes sociales, Brel compartió una serie de videos de su familia junto a Eva, su perrita que se está muriendo: "Hola a todos. Para quienes me preguntan por qué no fui al debate de #GranHermano del jueves: mi perrita Eva que tiene 15 años está muy grave y estamos con mis hijos acompañándola hasta que ella decida partir . Agradezco sus rezos para que no sufra. Estamos rotos de angustia".

"Eva estuvo internada 6 horas con suero, morfina y antibióticos. Para todos los que me están escribiendo, que todo el tiempo rezan por ella. Nosotros decidimos no dormirla ayer para poder disfrutarla un poquito más. Lloro todo el tiempo. La disfrutamos un poquito, sin que sufra. Recién tomó agua, un montón", precisó en otro de los videos.

Por último, Marisa expresó un sufriente deseo: "Esto es amor, hija. Me hacés acordar a cuando me daban 6 inyecciones en la panza para ser mamá, ahora te las doy a vos. Acá estamos, acompañando. Te amo. Lloro cuando duerme, cuando se despierta, cuando toma agua. Creo en los milagros. Eva está muy grave pero hace un rato logró levantarse unos minutos y pisar el pasto".