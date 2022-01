La reacción de Lizy Tagliani cuando le preguntaron por el ojo morado de su novio

Yendo al auto de su novio, la conductora Lizy Tagliani fue interceptada por un periodista y debió responder ante el llamativo detalle que sobresalía en el rostro de su pareja.

Lizy Tagliani y Leo Alturria, el encargado de un edificio que se llevó su corazón, forman una de las parejas más tiernas de la farándula argentina. Interceptados por un periodista, Tagliani y Alturria tuvieron que responder ante el llamativo hecho de que él estuviese con un ojo "en compota". "No fui yo", se atajó la conductora.

Fue el periodista Carlos González (Paparazzi) quien encontró a los enamorados y se llevó la sorpresa de que Alturria tenía un ojo morado y lastimado. Antes de preguntarles que le pasó en su rostro, el joven se adelantó: "No pasó nada grave". Y explicó la razón de su golpe: "Yo juego al rugby y siempre terminó así, medio golpeado. El rugby es un deporte que tiene mucho roce y mucho contacto, y es un poco habitual que uno reciba un tortazo".

"Ya quedan pocas fechas del campeonato, ya ta termina la temporada, así que bueno... un par de golpes más y ya nos vamos a descansar, je...", cerró, antes de Lizy completase con un "no fui yo, eh", acompañado de una sonrisa cómplice. Resuelta la incógnita, la pareja reveló sus planes para el verano y adelantó que harán "un poco de descanso y un poco de trabajo". "Vamos a viajar, pero yo voy a trabajar y él va a estar de vacaciones. Nos vamos con Marley, así que vamos a mezclar las dos cosas", sostuvo la conductora.

El romance entre Lizy Tagliani y Leo Alturria

Lizy Tagliani suele compartir videos divertidos en sus redes junto a su pareja, Leo Alturria, a quien conoció en 2019 en los estudios de Telefe, cuando él fue a participar en un programa de entretenimientos. “Yo voy a programas, es mi hobbie, y Lizy me fichó en el programa de Nico Occchiato, entonces me llamaron para El precio justo, fui y se acercó a la tribuna y me dijo que era muy lindo. Después me mandó un mensaje por Instagram. Me encaró ella”, contó Alturria.

“Dicen que me gusta la fama y yo me siento famoso de antes porque ese camino me lo busqué yo. Vine de Embalse a una ciudad enorme y me mandé a hacer castings y es un orgullo. Ya me sentía allá arriba. Lo que hacemos entre cuatro paredes son cosas nuestras. Que en las redes digan lo que quieran”, cerró el encargado de edificios y jugador de rugby que sueña con ser actor.