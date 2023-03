La millonaria compra de Wanda Nara en su regreso a Buenos Aires: "Un regalo"

Wanda Nara hizo una millonaria compra en su vuelta a Buenos Aires y se la mostró a sus más de 16 millones de seguidores en Instagram.

Wanda Nara sorprendió con una nueva y millonaria adquisición en su regreso a Buenos Aires, donde comenzará con las grabaciones de Masterchef. "Me estoy portando muy bien", justificó su lujosa compra la conductora del reality gastronómico que volverá a la pantalla de Telefe, que mostró lo que se compró con una publicación en su cuenta de Instagram.

De regreso en Buenos Aires para cumplir con compromisos laborales y volver a estar con sus hijos, Wanda Nara mostró en sus redes sociales una impresionante compra que hizo en los últimos días. La empresaria reveló la lujosa adquisición con dos breves videos en su cuenta de Instagram en los que se la escucha desearse a sí misma un "feliz estreno".

Es que la conductora de la próxima edición de Masterchef se compró un auto de alta gama y no dudó en mostrar el interior del costoso vehículo a sus más de 16 millones de seguidores. "Como me estoy portando muy bien y por eso me compré un regalo", escribió en la publicación Wanda, que rápidamente recibió cientos de likes y comentarios, tanto felicitándola como remarcándole la "obscenidad" de mostrar su lujoso auto. En la misma publicación, se pudo ver a Wanda posando ante un espejo con un bolso marca Chanel.

Qué auto se compró Wanda Nara y cuánto cuesta

Según detalló La Nación, la nueva adquisición de la mediática empresaria sería nada menos que un Audi Q8. Pese a que la nueva conductora de Masterchef no reveló qué modelo de la exclusiva compañía alemana había comprado, los expertos aseguran que se trata de ese vehículo, el SUV más costoso que comercializa Audi en el país.

Su precio de lista varía dependiendo del equipamiento con el que cuente, pero según informa la marca, parte de una base de 180 mil dólares. Las principales características del rodado son que posee un motor 3.0 litros V6 y tracción quattro, entrega 340 caballos de fuerza y acelera de 0 a 100 kilómetros en menos de seis segundos.

La impresionante colección de autos de Wanda Nara

Amante de los vehículos de alta gama, la mediática comparte una increíble colección de autos con Mauro Icardi. La misma está compuesta por una Lamborghini Huracan Spyder (cotizado a no menos de €238.700), un Bentley Bentayga (de €270.000), un Range Rover (de €249.900), un Hummer H2 Dorado (de €100.000) y, un Rolls-Royce Ghost, que en el mercado europeo no cuesta menos de €305.300.