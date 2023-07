La insinuante foto de Marcelo Tinelli en cuero: "Estoy con ganas"

El conductor publicó un particular historia en su Instagram e hizo un descargo que no pasó desapercibido.

A semanas del estreno del Bailando 2023, Marcelo Tinelli se encuentra más presente que nunca en sus redes sociales. El famoso conductor está todo el tiempo intercambiando ideas y pensamientos con sus seguidores. Sin embargo, recientemente generó conmoción en sus redes al hacer un insinuante posteo.

A través de sus historias de Instagram, el conductor mostró algunas imágenes de su domingo en familia y se tomó una selfie que dio mucho qué hablar. Precisamente, la figura de América TV recurrió a sus fanáticos para obtener su opinión sobre un tema que ronda su cabeza desde hace un tiempo.

Tinelli posó frente a la cámara acostado en una reposera y sin remera, mostrando cómo tomaba sol. Entonces, en la historia consultó: "¿Cómo la ven? ¿Va tatuaje en el pecho y algo en el cuello? Estoy con ganas". Al parecer, el conductor quiere volver a hacerse dibujos en su piel tal como los que tiene en sus brazos y piernas.

Además, Marcelo Tinelli también compartió fotos de su domingo en familia, en donde estuvieron presentes algunos amigos y sus hijos. "El placer del domingo y el asadito en familia", escribió también en sus redes.

La historia que compartió Marcelo Tinelli.

Cande Tinelli sorprendió a todos: "No soy la hija de"

Candelaria Tinelli hizo una inesperada declaración sobre su vínculo con Marcelo Tinelli y dejó sin palabras a todos sus seguidores. La diseñadora estuvo como invitada en Caja Negra, el ciclo de entrevistas en el que diferentes personajes de la farándula confiesan detalles de sus vidas privadas, e impactó a toda su audiencia al revelar datos ocultos sobre su niñez, su familia y demás cuestiones personales que nunca antes había sacado a la luz.

"Lelé" conversó con el entrevistador Julio Leiva, a quien le confesó detalles sobre su niñez, su lucha con sus problemas de salud mental y los difíciles momentos que vivió desde muy chica. En determinado momento, el entrevistador la sorprendió con una pregunta al hueso: "Y ese personaje, ¿lo fuiste construyendo obsesivamente, inconsciente, o fue el escudo que tanto buscabas?".

Lejos de evadirla, Cande se sinceró y respondió que "es una mezcla". "Creo que se fue construyendo solo e inconscientemente, analizándolo después de mucho tiempo de terapia. Creo que fue un escudo, como diciendo, esta soy yo, no soy la 'hija de'", reflexionó la mediática.

En este sentido, confesó que ser hija de uno de los conductores más famosos de la televisión argentina impactó fuertemente en su salud mental. "Crecí en un mundo de exposición que capaz no fue el que yo elegí, fue el que me tocó. Me daba vergüenza que nombren mi apellido en la facultad porque sentía todo ese peso de ser ‘privilegiada’. Todo eso me generaba mucha fobia, me daba como vergüenza. Viste que como que en este país te hacen sentir que es algo medio malo que estés en ese lugar, que sos un privilegiado y que está mal eso en algún punto", observó.

"Venía mi papá a buscarme al colegio y se re excitaban, era algo como que era inevitable. Salir a comer en familia y no se podía comer tranquilo que alguien venía a pedir una foto", agregó. Después de mucho trabajo personal en terapia, la hija del conductor finalmente logró amigarse con el tema. "Lo veía como algo malo, hasta que de grande lo fui procesando y entendiendo que era así y que estaba todo bien con eso", concluyó la joven.