La ex de Sergio Denis contó el calvario que atraviesa: "300 lucas"

Verónica Monti, ex novia del popular cantante fallecido hace tres años, reapareció en los medios y relató la desesperante situación que la aqueja.

Verónica Monti, expareja de Sergio Denis, volvió a ser noticia. Esta vez la mujer no fue noticia por los problemas que le generaron su cleptomanía, sino por la dramática situación habitacional que sufre, al punto que debió dejar a sus dos hijos (de ocho y diez años) al cuidado de su madre.

Monti está sin trabajo y tuvo que mudarse a una pensión luego de no poder hacerle frente a los costos del alquiler de la casa que compartía con los pequeños. “Arrancó el mes y la suba de alquileres es del 100%, lo cual es una locura. No pido más que un monoambiente para estar con mis hijos en, no sé, 30 o 40 metros cuadrados, te piden de todo y yo no tengo garantía. Necesito imperiosamente vivir con ellos", imploró y agregó: "Por más que los lleve al colegio y los vuelva a buscar, no es lo mismo que levantarse y acostarse con ellos. Pero bueno, cuando los números no cierran, no cierran".

De acuerdo a su relato, está buscando trabajo de forma desesperada, pero no consigue nada que le permita solventar sus gastos. "Yo sola manteniendo a los chicos no puedo ganar menos de 300 lucas, mínimo, porque es imposible", remarcó y recordó que tiene una disputa con el papá de las criaturas. "Tengo todo parado el juicio por alimentos al padre de mis hijos, lo tengo todo parado en despacho hace 40.000 años y no sale, está todo en el Juzgado 12. No hay Justicia. Me encantaría encontrar un dueño directo que no me pida tantas cosas, más que un mes de adelanto y algo de depósito y poder vivir en un monoambiente”, subrayó, en dialogo con Mitre Live.

Además, en durante charla, Monti precisó cuáles serían los barrios de CABA ideales. “No te digo Blegrano, pero Colegiales, Núñez, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Ortúzar, barrios linderos a Belgrano pero que son un poco más económicos", indicó y completó: "Aunque no descarto zona Norte, lo que es Vicente López, Olivos, que ahí puedo llegra a tener un PH un poco más barato, o que no tenga expensas, que eso aliviana el costo mensual”.

Respecto a su vivienda actual, aclaró: “Yo estoy viviendo separada de los chicos porque en lo de mi vieja es imposible. además no tengo un vínculo con el que ella pueda convivir por un montón de diferencias. Yo duermo en una pensión, pero no me lo banco más, quiero volver a tener un hogar. También afirmó que el último lugar estable que tuvo fue el departamento que compartió con el cantante en la calle Echeverría.

La historia de amor entre Verónica y Denis tomó estado público a principios de 2019, meses antes del fatal accidente del músico. El intérprete había contado que Verónica era una ex compañera de su hija Bárbara: “Me llevo bien con ella. Hace tres meses que estamos viéndonos. Nos estamos conociendo”. En ese entonces, hizo énfasis en que era un romance “muy nuevo”. “Es una buena persona, es periodista de política internacional. Una persona con la cual puedo hablar así que estoy muy contento”, aseguró en una nota con Intrusos.

Pero la realidad de Monti cambió con la muerte del artista. "Después estuve yirando por doscientos millones de lados, pero la realidad es esa, quiero un departamento chiquito para estar con ellos, levantarme y vivir con ellos, porque crecen en un suspiro y no quiero perderme esta etapa tan buena. Además en esta Argentina hay riesgos por todos lados y hay que estar onmipresente al cubo”, afirmó.

“Me he caído y levantado muchas veces en mi vida. Me han cacheteado muchas veces, tengo esa capacidad de reciclaje y de volver a empezar, aunque obviamente cansa", afirmó en una entrevista el años pasado. "Estoy mal, pero con lo justo y necesario, sino se vuelve algo patológico. Los chicos son todo y doy todo por ellos”, expresó en ese entonces sobre Franca y Salvador, a quienes debió cambiar de colegio un colegio privado a una escuela pública por su delicada situación económica.

La hija de Sergio Denis contó que su papá le mandó una señal

El mes pasado, más precisamente el 15 de mayo, se cumplieron tres años de la muerte de Sergio Denis y su hija, Bárbara, hizo un impactante revelación. Hofmman recordó que cuando era pequeña, su papá siempre le cantaba la canción “Alfonsina y el mar”. La muchacha, que vive en Lago Puelo, evocó esos días de su infancia y manejó hasta una montaña para intentar conectarse con él.

“Nos encantaba a los dos ese tema. Me fui arriba de la montaña con el auto porque quería rezar. Después que me subí al auto, sonaba la misma canción que él me cantaba”, contó la mujer al periodista Juan Etchegoyen. Y agregó: “No es una canción que suelan pasar en la radio. Acá en Lago Puelo llegan muy pocas radios. Son esas señales que, creo, él está ahí: era una canción nuestra y, de repente, empezó a sonar en la radio”, reveló Bárbara.

Lo sucedido emocionó a Barbará y, según relató, no pudo contener las lagrimas. “Me acuerdo que cuando bajé del auto que había señal llamé a mi mamá y le dije. Le conté llorando lo que pasó y lloré toda la vuelta a casa”, sumó la mujer, que aprovecha cada una de sus apariciones en los medios para reclamar justicia por la muerte de su padre.