La emotiva declaracion de amor de Gaston Pauls a su ex, Agustina Cherri: "Te quiero"

El actor se sinceró con la madre de sus hijos y le dejó en claro que aún tiene grandes sentimientos hacia ella.

Gastón Pauls se expresó sobre su amor por Agustina Cherri, madre de sus dos hijos Muna y Nilo, y causó emoción en las redes sociales. El actor le dedicó una de sus publicaciones de Instagram a su expareja, con quien estuvo casado desde el 2007 hasta el 2014 y quien lo ayudó a salir del consumo de drogas en el que estaba inmerso.

"Feliz cumpleaños, Agusti de mi corazón", escribió el conductor de Seres Libres en el aniversario del natalicio de la actriz. "Toda la felicidad, siempre, para tu vida. Te quiero", cerró Pauls en una de sus historias de Instagram y así dejó en claro que aún guarda mucho cariño por quien fue su esposa durante siete años de su vida.

En el posteo del actor se puede ver una imagen de Cherri junto con Nilo y Muna, quien a sus 13 años ya comenzó su carrera como cantante y recientemente fue a grabar a Estados Unidos.

Agustina Cherri tiene una hija de dos años., Alba Vera, con su nueva pareja.

La gran ayuda de Agustina Cherri a Gastón Pauls en su adicción a las drogas

Pauls contó en el ciclo Seres Libres el momento en que su cabeza hizo un click y dejó de consumir cocaína. Después de días muy álgidos de consumo, el actor regresó a su casa, donde se encontraba Cherri, quien se había ido del hogar un tiempo por las promesas incumplidas de quien entonces era su pareja, en relación a dejar de consumir. "Pensé 'tengo que volver a casa'. Volví y toqué la puerta. Se abrió y ahí estaba mi pareja que se había ido unos días de casa harta de mis mentiras y de mis promesas incumplidas", comenzó su relato el actor.

"Nunca me voy a olvidar la tristeza de la mirada cuando vio mi estado. Me miró a los ojos, bajó la vista y se metió adentro de mi casa. Se acostó en la cama y se puso a leer un libro", continuó Gastón, sobre la reacción de Cherri al verlo en su peor momento. "Era la vez número 100 millones que le pedía perdón, que le decía que no lo iba a hacer más. Ella no me miraba".

En un momento, Gastón le dijo a su pareja que estaba enfermo y que buscaba ayuda. En ese momento, la actriz dejó de leer su libro y le respondió: "'Mirá, ella trabaja con adictos, andá a verla', me dijo. Llamé a e esta mujer y le dije 'mirá estoy puesto, no puedo ir ahora' y me dijo 'vení mañana'. Y ahí arrancó mi recuperación: el 29 de diciembre del 2007".