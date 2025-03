La edad de Eial Moldavsky: cuántos años tiene.

Una anécdota polémica dejó a Eial Moldavsky en el centro de las miradas, luego de que durante el programa Sería increíble de OLGA contara que mantuvo intimidad con una actriz e insinuara que se trataba de Lali Espósito. Las críticas le llovieron al influencer en redes sociales y surgió la duda, ¿cuántos años tiene Eial Moldavsky?

Moldavsky compartió durante el programa de streaming una anécdota íntima con una actriz que supuestamente le propuso mudarse a España tras una sola noche juntos y, además, dio detalles sobre qué habían hecho sexualmente. Esto generó un fuerte repudio en las redes sociales, donde muchos lo criticaron por contar la vida privada de otra persona sin su consentimiento.

El escándalo en redes fue tal que el filósofo tuvo salir a desmentir la anécdota, pedir disculpas públicamente y aclaró que no se trataba de la cantante: "Es una historia que inventé en el marco de una consigna radial. Nunca hablaría de mi vida privada de esa manera ni contaría algo así".

¿Cuántos años tiene Eial Moldavsky?

Eial Moldavsky nació el 3 de diciembre de 1991, es decir, tiene 33 años. Es hijo del reconocido humorista Roberto Moldavsky, quien ha tenido una destacada carrera en el ámbito del humor y el espectáculo en Argentina. Además, es hermano de Galia Moldavsky, quien se desempeña como directora artística en Blender y ha trabajado en varios ciclos radiales.

Según ha contado el propio influencer, Eial decidió estudiar Filosofía después de llevarse la materia en el secundario, lo que despertó su interés por esta disciplina. Comenzó a ganar popularidad en redes sociales como TikTok e Instagram al publicar videos de "Filosofía en 1 minuto", en los que abordaba problemáticas sentimentales, afectivas o situaciones cotidianas desde una perspectiva filosófica. Con un lenguaje sencillo y accesible da a conocer teorías de diferentes pensadores. Sus contenidos le han permitido acumular más de 1.1 millones de seguidores en TikTok desde que comenzó su actividad en marzo de 2021.

La supuesta anécdota con Lali y el pedido de disculpas de Eial Moldavsky

La edad de Eial Moldavsky: cuántos años tiene.

En medio del escándalo el influencer publicó sus disculpas en historias de Instagram: "Bueno, vengo a ofrecer unas disculpas públicas, que creo que la situación lo amerita. También, quizás un poquito de contexto de mi parte, pero sobre todo disculparme, que es lo más importante", comenzó.

"Aclarar, en primer lugar, que en ningún momento me referí a Lali. La historia es completamente falsa, en el marco de alimentar el aire de un programa, de una consigna, y donde uno corre el riesgo de decir muchas boludeces y acá es una persona diciendo boludeces, sin lugar a dudas, pero es una historia que inventé", continuó manifestando. Y agregó: "Jamás traería mi intimidad así, jamás lo hice, espero no hacerlo, y no contaría una historia así al aire nunca. Y quiero también aclarar que no me refería a ella", repitió.