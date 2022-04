La dolorosa reflexión de Flor de la V: "Me sentí sola"

La profunda y dolorosa reflexión de Flor de la V sobre un sentimiento que la acompaña desde que es pequeña.

Flor de la V realizó una profunda y dolorosa reflexión sobre la sensación de soledad que atravesó durante toda su vida. "Me sentí sola, nuevamente la diferente", escribió la conductora de Intrusos sobre un sentimiento que volvió a experimentar hace tan solo unos días y que propició este descargo.

"Para quienes crecimos en la década de los 80, y en una sociedad binaria, la palabra ‘normal’ establecía un límite: estabas dentro o fuera. Muchas veces, en la escuela, me encontraba mirando a mi alrededor sin poder identificarme con nadie", comenzó Flor de la V la columna que escribe en Página 12. Aunque eso parecía parte de su pasado, la conductora de Intrusos reveló que volvió a experimentar una situación similar recientemente y buscó compartirlo con sus seguidores.

El hecho ocurrió en una reunión de padres del colegio al que van sus hijos Paul e Isabella, fruto de su relación con Pablo Goycochea. Pese a que los niños van al mismo establecimiento desde sala de tres, Flor se sintió incómoda nuevamente, como cuando era más chica: "No sé qué cambió en mí en estos años, pero por primera vez me puse a mirar a mi alrededor y experimenté lo mismo que en mi infancia: me sentí sola, nuevamente la diferente".

"Claramente una mamá trans es algo que aún no forma parte de lo ‘normal’ en esta sociedad, si ahora entendemos por normal a lo que indica la estadística", explicó sobre el motivo de su incomodidad. Pero lo que generó esto no fue el hecho de ser la única sino el motivo: "¿Soy la única mamá trans porque efectivamente somos pocas quienes desde chicas experimentamos la necesidad de reconocernos y que nos reconozcan?".

"¿Seguimos siendo pocas porque en este modelo en que vivimos todavía la represión es tan grande que no todas logramos romper con la norma? ¿Seríamos más si la sociedad dejara de estar tan pendiente del binarismo?", continuó preguntándose la conductora y actriz. Así, Flor de la V planteó la duda de si la sociedad no fuera tan excluyente, serían más las mujeres trans que se convierten en madres.

