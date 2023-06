La desesperante confesión de Jimena Barón: "No sé cómo seguiré"

La famosa cantante habló de su presente e hizo una inesperada revelación que sorprendió a sus fanáticos.

Jimena Barón hizo una desesperante confesión en sus redes sociales y sorprendió a sus miles de seguidores. A días de empezar su gira por el país con su tour Mala Sangre, la cantante abrió su corazón a través de sus perfiles públicos.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de Mi Funeral y La Cobra habilitó un sticker de preguntas en sus historias de Instagram y dejó que sus seguidores le consultaran por lo que quisieran. Fue entonces cuando los internautas le preguntaron por su vida amorosa, sus hábitos alimenticios, su vida como mamá y los preparativos para el tour.

En este marco, uno seguidor le preguntó sobre el vegetarianismo que había iniciado hace algunos años atrás. "¿Ya no sos más vegetariana?", fue la consulta que le hicieron y que hizo que la cantante compartiera una particular reflexión sobre sus hábitos alimenticios.

"Dejé después de 3 años, no sé como seguiré pero ahora siento que lo necesito", reveló la también actriz. A través de sus redes sociales, Jimena disfruta mucho de mostrar su día a día, las comidas que consume y sus hábitos saludables para entrenar a diario y ensayar para los shows que tiene planeados.

La historia que compartió Jimena Barón.

Jimena Barón se conmocionó tras vivir un hecho inesperado: "Mi peor pesadilla"

Jimena Barón se emocionó en una de sus historias de Instagram al contarles a sus millones de seguidores el fuerte miedo que tuvo durante meses. La intérprete de hits como La Tonta, Flor de Involución y La Araña aseguró que superó uno de sus mayores temores de los últimos tiempos.

"Bueno, cómo les explico mi felicidad. Hoy fue el primer ensayo general de Mala Sangre, yo empecé el 1 de marzo a ensayar porque me cuesta un huevo bailar las coreografías", comenzó su descargo Barón desde su casa, recién llegada del ensayo. En las historias anteriores a ese video, había compartido algunos fragmentos del despliegue que hará en el Teatro Ópera.

Barón aseguró que durante meses no supo si iba a poder bailar las coreografías que armó y cantar en vivo al mismo tiempo. "Hoy fue la primera que lo hice y pude. No se cómo explicar este momento: mi peor pesadilla era probar hoy y decir 'ah, inventé cualquiera. No puedo'. Le tenía pánico a este momento", soltó la actriz con la voz temblorosa por la emoción.