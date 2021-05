Ángel de Brito filtró la interna en la pareja.

En las últimas horas, una fuerte interna en la pareja entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés fue develada. Es que el periodista Ángel de Brito, quien se encuentra en Miami, aseguró que por el momento no habría matrimonio entre el conductor y su compañera por decisión de ella. “El casamiento creo que ella no quería, él lo había dicho públicamente me parece”, aseguró el conductor de LAM.

Hace poco tiempo, y en diálogo con Caras, Marcelo Tinelli dio detalles sobre su relación con Guillermina Valdés: “Estoy muy feliz en este momento de la pareja, muy estable y tranquilo, disfrutando plenamente del amor, de la familia, de nuestros momentos como pareja. Somos muy compinches, nos reímos mucho, nos divertimos y tenemos admiración el uno para el otro”.

Por su parte, Guillermina Valdés será quien reemplace a Ángel de Brito en el jurado de La Academia, certamen que se llevará adelante en ShowMatch. “La quiero ver en la pista, vamos a ver cómo evalúa. Tiene cara de buena pero es picante Guillermina. Vamos a ver. No sé si va a ser tan buena, no va a ir a jugar a menos ni a poco. Obviamente con su estilo. No se qué relación tendrá con los demás”, aseguró el periodista.

Fue figura del Bailando y reveló un acercamiento con Tinelli: "Había mucha piel"

Durante los primeros años de la década de 2010, en la pista de ShowMatch pasaron diferentes figuras que fueron creciendo en los medios o reafirmaron sus trayectorias dentro del certamen del Bailando por un Sueño. En el caso de Coki Ramírez, la cordobesa llegó a El Trece siendo amiga de "La Mole" Moli y luego generó un vínculo cercano con Marcelo Tinelli que llegó a tener un connotación realmente fogosa.

“Las cosas que le debés haber dicho y nadie lo imagina”. “¿Qué le decías?”, le consultaron en Intrusos a la protagonista, a lo que ella contestó: “No, me encantaría poder decirlas en cámara, pero son irreproducibles ¡Evelyn, te voy a matar! Usé mucho el humor cordobés en su oído. Le decía tipo ‘llevame a dar una vueltita en...". La frase no pudo ser terminada por Coki, quien no pudo evitar un ataque de risa.

Sobre el posible acting en esa situación que fue de público conocimiento, ya que Tinelli y Ramírez se mostraron cercanos en varios momentos del programa, la entrevistada aseguró: “No estuvo armado. Yo fui a acompañar a La Mole Moli. Cuando me senté en el estudio, me temblaba todo. Cuando Marcelo me miró, no sabía que hacer. Se acercó, me dio un beso en el cachete y yo le dije ‘pará querido, vas demasiado rápido’. Y ahí empezamos”.