Cómo es el talismán que usa la China Suárez en Turquía y cuál es su significado secreto.

Desde que la China Suárez blanqueó su relación con Mauro Icardi, su vida volvió a ocupar el centro de la escena mediática. Y como suele pasar con las figuras más populares, la exposición vino acompañada de fuertes críticas, opiniones cruzadas y una catarata de especulaciones. Lejos de hacer oídos sordos, la actriz parece haber optado por un enfoque más espiritual: rodearse de amuletos y accesorios con significados esotéricos para proteger su energía y, según dicen, alejar las malas vibras.

En sus recientes viajes a Turquía, donde acompaña al futbolista en su carrera profesional, la China lució varios objetos cargados de simbolismo. Uno de los más destacados es un collar con piedra de turmalina negra, un mineral ampliamente reconocido en el mundo de la gemoterapia por sus propiedades protectoras. Esta piedra se considera un escudo natural contra las energías negativas, el mal de ojo y la envidia, ayudando a bloquear las intenciones nocivas de otras personas. Además, se le atribuye la capacidad de convertir las auras negativas en positivas, lo que la convierte en una aliada ideal en contextos de alta exposición o estrés emocional.

Pero eso no es todo. La turmalina negra también es conocida por fomentar la seguridad personal, disipar la ansiedad y facilitar la concentración, lo cual puede ser útil para quienes enfrentan situaciones de alta presión o desgaste emocional. Incluso se dice que ayuda a neutralizar las radiaciones electromagnéticas generadas por dispositivos electrónicos, y que favorece el rejuvenecimiento físico y espiritual. No resulta extraño, entonces, que la actriz haya elegido incorporar este talismán a sus looks más recientes.

Junto a este poderoso cristal, la China y Mauro Icardi también fueron vistos usando pulseras rojas, una de ellas con la bandera de Turquía. Este clásico amuleto, usado en la muñeca izquierda, es tradicionalmente asociado a la protección contra la envidia y el "mal de ojo". Además, ambos lucieron aros con el símbolo de la herradura, otro clásico de la buena suerte que, según la tradición, aleja los malos espíritus y atrae fortuna.

Así, mientras la pareja continúa disfrutando de su relación y sorteando las controversias del espectáculo, Suárez parece haber encontrado una forma muy personal y espiritual de blindarse ante las críticas.

Arde la música por la denuncia menos pensada de una cantante a La China Suárez: "Me preocupa"

Una de las cantantes reconocidas dentro del ambiente de la música tropical disparó contra Eugenia "La China" Suárez. A través de un video publicado en sus redes sociales, la artista se encargó de develar una serie de detalles que pusieron contra las cuerdas a la actriz y cantante que viene de atravesar una polémica con Wanda Nara y Mauro Icardi.

En las últimas horas, salió a la luz la declaración menos pensada contra "La China" Suárez por parte de una reconocida artista dentro del ambiente de la música tropical. Se trata de Melina Brizuela, la excantante de Agapornis, la icónica banda de cumbia pop que fue furor entre los años 2010 y 2014.

El enojo de Melina Brizuela con la China Suárez.

"Todos hablan de quién le metió los cuernos a quién, quién fue primero, hace cuánto que están. A mí solo me preocupa una cosa: la cantidad de perros y gatos que se han comprado esta gente a lo largo de los años", lanzó en primera instancia. "'La China', que tiene un montón de perros. A mí me adoptó dos y nunca más supe dónde están... ¿Qué hacen con todos esos animales?", se preguntó dejando entrever que hubo una irresponsabilidad por parte de la ex Casi Ángeles. Cabe resaltar que la cantante es además proteccionista de animales, por lo que aprovechó para dar a conocer un interrogante en torno a esta situación.

"Iban viajando de acá para allá, muestran al salchicha que se compran, al pomeranian, al chihuaha, pero después dejan de aparecer cuando dejaron de ser tiernos ¿Y esos animales quién los tiene? ¿Quedarán también en todo este quilombo metidos? Habría que preguntarles ¿no?", concluyó Melina. El video acumula miles de reproducciones y se viralizó en las redes sociales.