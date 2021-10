La China Suárez le contestó a quienes la acusan de “roba maridos”

La celebridad fue contundente en su descargo ante los agravios que recibe por su supuesta conducta ante los matrimonios. La China Suárez habría intercambiado mensajes eróticos con Mauro Icardi recientemente.

La China Suárez reaccionó ante el apodo que muchos le han puesto por sus relaciones amorosas y fue contundente en su respuesta. La actriz de Los Padecientes hizo alusión a quienes la definen como “roba maridos” y dejó en evidencia la gran carga de machismo que hay en insultos de ese tipo.

“Es un chiste muy boludo (sic). No sé. Creo que las mujeres tenemos que querernos y ser seguras de nosotras mismas, es como un chiste estúpido. No sé, me la baja ver a una mina haciendo ese chiste. Es como 'qué poco te querés', es esa la situación. Pero bueno, si es con humor, está todo bien”, expresó la celebridad en una entrevista con Ciudad en el año 2017.

De esa manera, quedó al descubierto la manera en que la actriz recibe ese tipo de agravios y aseguró que lo ve como un chiste, aunque quizá en el actual escándalo que protagoniza con Mauro Icardi y Wanda Nara su perspectiva sea otra.

Fuertes declaraciones de Yanina Latorre sobre la China Suárez

“Wanda dejó a Icardi por mensajes que le encontró en Telegram. La zorra de la que habla Wanda en sus historias es la China Suárez. Le mandaba mensajes a Icardi para verse. Él abandonó el entrenamiento y se le presentó a Wanda en Milán. Ella le pidió el divorcio hoy a la mañana. Hay 60 millones de Euros para dividir en el divorcio”, comenzó su descargo la panelista en Los Ángeles de la Mañana.

Latorre continuó su descargo en alusión a un increíble momento que habrían vivido Suárez y Nara: “Hace dos semanas, Wanda fue al recital de Camilo y Evaluna. En ese recital estaban Ricky Sarkany, varias modelos, amigas de Wanda, muchas personas y la China Suárez desde Madrid lo llama a Ricky por Facetime para saludarlo y estaban Wanda e Icardi al lado”.

“Hay un montón de testigos del momento en el que la China le dice a Ricky ‘pasame con Wanda que la quiero saludar’, mirá que zorra porque ya estaba con Mauro. Se ponen a hablar las dos desde el teléfono de Ricky y comentando que se tenían que encontrar pero cuando corta, ella le manda un mensaje a Icardi y le dijo ‘qué lindo que estabas'”, siguió y concluyó: “ay que recordar que Wanda fue muy buena con La China porque cuando ella estaba de novia con Bisbal y recién se separaba de Cabré, él no le dejaba sacar a la nena y llevarla a España. Primero iba sola pero Wanda la ayudó y le presentó una abogada que la ayudó a convencer a Cabré que finalmente le firmó los papeles para que pueda ir. Wanda tuvo un mínimo vinculo al ayudarla”.