La bronca de Sofía Pachano por quedarse afuera de los Martin Fierro: "No me avisó"

La mediática hija de Aníbal Pachano usó su Instagram para dejar un picante mensaje contra la producción de Cocineros argentinos, tras enterarse que la habían invitado a los Martín Fierro y no le avisaron.

Los Martín Fierro dejaron grandes perlitas, momentos divertidos, homenajes y algunas curiosidades. Una de ellas la protagonizó la actriz Sofía Pachano, hija del reconocido coreógrafo Aníbal Pachano, tras enterarse que Aptra la había invitado a participar pero la producción de Cocineros argentinos no le avisó a tiempo.

Con la victoria de Cocineros argentinos (Televisión Pública) en la terna "Mejor Programa de Gastronomía" y la alegría del equipo que lleva adelante el imbatible ciclo, la actriz y exparticipante de la primera temporada de MasterChef Celebrity fue nombrada por el pastelero Luciano García en el discurso de agradecimiento por el premio. Esto motivo a que Pachano se pronunciase en su cuenta de Instagram, lanzando un afilado dardo a la producción del programa.

"¡Gracias Aptra por este premio! Gracias Luciano García por nombrarme, te amo. No estoy en esa ceremonia porque esté de vacaciones sino porque la producción del programa no me avisó a tiempo de que estaba invitada. No quiero que parezca que yo antepuse mis vacaciones a algo tan importante como lo son los Martín Fierro. Como a todos los que nos dedicamos a esta industria siempre fue mi sueño ir", escribió la hija de Aníbal Pachano.

Por último, la actriz cerró su descargo con un fulminante comentario: "Espero poder ir de la mano de otro proyecto. Evidentemente, Cocineros Argentinos no era el proyecto para que yo vaya pero sí para que me lo gane por primera vez siendo parte de un equipo. Gracias a todos los que lo hicieron posible".

La escandalosa salida de Sofía Pachano de Cocineros argentinos

"Laura Azcurra tuvo que salir de urgencia a cubrirla, pero lo cierto es que Sofía Pachano se fue de un día para el otro. Hay mucho enojo en la Televisión Pública porque es uno de los pocos programas que andan muy bien en el canal", habían informado en Socios del Espectáculo apenas surgió el escándalo. En ese momento, Pachano mantuvo un perfil bajo y no dijo nada al respecto, pero horas más tarde salió a blanquear su situación.

"Claramente ya no soy parte de Cocineros Argentinos. No dije nada antes porque estábamos en algunas negociaciones. Cosas internas que a ustedes no les van a importar", comenzó su descargo Sofía Pachano a través de sus historias de Instagram. "Para mí fue muy doloroso no estar más en el programa. Las cosas a veces llegan a su fin y ese fue el caso. Cuando se cierra una puerta se abre otra. En general, pasa eso en la vida", añadió Sofía Pachano y concluyó que "le hubiera encantado hacer una despedida en el programa en vivo" pero que "en su momento lo habló y no se pudo".