La bronca de Cande Tinelli tras su rinoplastía: “No me voy a hacer la boluda”

La celebridad se sinceró sobre una operación a la que se sometió y habló del rol de los medios en noticias relacionadas a la estética. Candelaria Tinelli usó sus redes sociales para expresarse.

Candelaria Tinelli compartió un video en sus redes sociales, en el que informó a sus seguidores que se había realizado una rinoplastía. La hija del conductor de Showmatch: La Academia se adelantó a las críticas y decidió explicar los motivos por los que se sometió a la cirugía antes de que llegaran las especulaciones.

“Tenía la nariz más corrida que la Torre de Pisa. Bueno, me da recontra paja hacerme la boluda con que no me operé. No es mi estilo. Me operé. Me hice una rinoplastía correccional y estética. No me voy a hacer la boluda”, comenzó su descargo la hermana menor de Micaela Tinelli y de ese modo dejó en claro que la tiene sin cuidado que su decisión sea de público conocimiento.

Tinelli continuó su descargo en alusión a la utilización que los medios suelen darle a este tipo de noticias: “Me chupa un huevo si alguien me ve en la calle ando con esto porque no me puedo quedar encerrada en mi casa porque me desespero. Lo que posta no quiero es que mañana todos se pongan a currar tipo 'No lo ocultó. Cande Tinelli se animó a través de sus redes a mostrar su cambio, su rinoplastía. No curren con eso”.

En el breve clip que compartió en su cuenta de Instagram, la hija de Marcelo Tinelli se dejó ver con una benda en su naríz e hizo saber a todos que se cansó de estar encerrada para ocultar su operación. De esa manera, realizó un contundente descargo en referencia a cómo se deberían abordar ese tipo de noticias. “¿Dismorfofobia? No. Tenía la nariz más corrida que la Torre de Pisa”, cerró la celebridad.

El enojo de Cande Tinelli con los comentarios de haters en redes

No es la primera vez que Candelaria Tinelli se queja de la manera en que muchos se refieren a su aspecto físico, hace algunos meses, lanzó en sus redes: “Qué poca paciencia que les tengo a los que dicen que soy toda de plástico. Tengo las tetas. Sí, tengo siliconas, no son plástico. Me operé la nariz, no tiene plástico, y en la boca obvio que me pongo relleno con el capo de Duilio, pero no es plástico tampoco”. Y agregó: “Igualmente si yo fuese toda de plástico, me pueden chupar bien las dos tetas​". Y por escrito agregó: "El que puede, puede, y el que no critica”.