Karina Mazzocco reveló la escalofriante manera en la que conoció a su esposo: "Me siguió"

La conductora de televisión dio a conocer la peculiar forma en que conoció al padre de sus hijos. Karina Mazzocco está en pareja hace 17 años.

"Lo conocí en un supermercado, van a hacer 17 años que estamos juntos y tengo un hijo de 15. No estaba en los planes ser mamá pero me enamoré mucho", comenzó su relato la modelo en diálogo con Flor Peña en el ciclo La Puta Ama. Mazzocco dio a conocer que el encuentro se dio un lunes por la mañana cuando había acudido al mercado con un look que la camuflaba para que nadie la viera.

"Me encontré con mi compañero de la vida, Omar. Lo vi y dije: qué lindo, cómo me gusta. A la salida del supermercado me preguntó si podía ayudarme con las bolsas", continuó la presentadora de A la Tarde. Mazzocco reveló que el papá de su hijo la siguió en su camino a casa porque no tenía un número de teléfono para contactarla. "Vio donde vivía y me mandó flores, bombones. Y un día me mandó un teléfono celular que tenía solo un número agendado cuando lo enciendo: el de él. A partir de ahí hablamos todos los días y nos empezamos a ver", concluyó su relato la conductora.

El fuerte editorial de Karina Mazzocco tras la golpiza a Tiziano Gravier

"Cuando pienso en la mamá o el papá de Fernando Báez Sosa, se me rompe el corazón. Una familia que todavía está esperando que pase algo", empezó su descargo en A la Tarde y reveló que sintió mucha tristeza cuando se enteró de esta noticia. "Yo lo que siento en este momento es una profunda tristeza. Hoy vivimos así. Hoy te cagan a palos por ser linda, por ser mujer, por ser travesti, por laburante, por ser concheto, por ser negro. Por cualquier cosa te cagan a palos", añadió.

"Lo que me nace es preguntarme: ¿se estará haciendo todo lo posible en nuestro país para tener una sociedad un poco mejor? ¿Se estará haciendo todo para tener la mejor educación? ¿Se estará haciendo todo para combatir el narcotráfico y desalentar a los pibes que consuman cualquier tipo de falopa?", cerró Karina.