Julieta Poggio confesó que la están "tentando" con una propuesta laboral

Julieta Poggio reveló que la están "tentando" para comenzar una nueva carrera y que Flor Vigna la está ayudando en ese sentido.

Julieta Poggio sorprendió a todos al revelar en una entrevista la profesión alejada de la televisión a la que la están "tentando" para sumarse, donde reconoció también el fuerte apoyo que está recibiendo por parte de una figura. "Estudié", confesó la ex Gran Hermano sobre la posibilidad cierta de volcar su carrera a un ámbito diferente al de la pantalla chica.

Tras su exitoso paso por la casa más famosa del país (en la que resultó tercera), Julieta Poggio todavía está analizando las distintas posibilidades laborales que se le van presentando. Entre ellas, la ex Gran Hermano sorprendió al protagonizar hace tan solo unos días el videoclip de la nueva canción que estrenó Flor Vigna, quien halagó las virtudes de Julieta durante una entrevista que brindaron juntas al programa Biri Biri (República Zeta).

Después de afirmar que Poggio "la rompió" y "es la nueva Britney (Spears)", la actriz y cantante sumó: "Todo el mundo le preguntaba '¿vas a sacar música?'". "En tu posteo pusiste que superó tus expectativas", sumó Mica Lapegüe, al tiempo que Vigna aseguró que había superado las expectativas "sarpado".

Respecto a la posibilidad de lanzar su propia música, Julieta Poggio sorprendió: "Flor me está ayudando con eso". "Me está tentando mucho", confesó la ex Gran Hermano cuando en el programa quisieron ahondar en el tema. "Estudié canto, siempre hice comedia musical de chiquita, y la verdad me está tentando", sumó Julieta cuando le preguntaron si sabía cantar.

"A mí lo que me gusta de ella es que no se toma los proyectos tipo 'bueno, ahora voy a aprovechar y hacer guita', dice 'me puedo juntar a jugar, ¿Qué profe de canto tenés?'. Como que le gusta de verdad lo artístico, experimentar, jugar con eso, y que, si encuentra algo genuino, va para adelante, y sino, no", terminó de apoyarla Flor Vigna. De esta forma, Julieta Poggio dejó abierta la puerta a la posibilidad de dedicarse a la música, lejos de la televisión.

Julieta Poggio contó la verdad sobre su relación con Marcos: "Quiero"

Julieta Poggio, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), contó toda la verdad sobre su relación con Marcos Ginocchio. Este "ship", apodado "Marculi" por sus fanáticos, generó furor entre el público del programa debido a su gran misterio. A pesar de que la bailarina entró a la casa más famosa del país teniendo un novio esperándola afuera, sus fanáticos notaron una tensión muy evidente con "El Primo". Ahora que terminó el reality, la joven finalmente habló sobre el tema.

Cuando Julieta y Marcos salieron de la casa, notaron que todos sus fanáticos tenían ilusiones con que se formara un vínculo romántico entre los dos. Sin embargo, la joven sostuvo durante mucho tiempo que eran solo amigos y que, además, está muy enamorada de su novio. Por su parte, "El Primo" adoptó un perfil aún más bajo y habló sobre el tema en muy pocas ocasiones. Esta vez, Poggio volvió a ser consultada al respecto.

Todo ocurrió en LAM (América TV), cuando Ángel de Brito entrevistó a la bailarina y le preguntó: "Hay un flasheo con Marcos que es impresionante, la gente los quiere ver juntos. ¿Te atormentan con eso?". "Sí, siempre me preguntan por eso, pero bueno, siempre digo lo mismo, tuvimos una relación muy linda y la seguimos teniendo", respondió Julieta.