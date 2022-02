Jorge Rial destrozó a sus excompañeros de Intrusos: "Les perdí el rastro"

Jorge Rial no se guardó nada y volvió a disparar contra sus excompañeros de Intrusos luego de que lo criticaran por sus palabras contra el programa.

Jorge Rial volvió a disparar con munición gruesa contra sus excompañeros de Intrusos luego de que Marcela Tauro saliera a responderle con todo. "Les perdí el rastro", ninguneó el conductor de Argenzuela (Radio 10) a quienes lo acompañaron durante muchos años en programa de América TV. Cabe recordar que el propio Rial comenzó este ida y vuelta al considerar que Intrusos "ya no instala agenda" y "perdió maldad", dos cuestiones que lo caracterizaban y ya no tiene, según el histórico conductor.

Desde que se fue de Intrusos, Jorge Rial no escatima en críticas tanto contra quienes lo reemplazaron como contra los cambios que experimentó el programa en su formato. Es que Adrián Pallares y Rodrigo Lussich le imprimieron su propio estilo al histórico ciclo y a Rial no le gusta nada cómo está Intrusos. "No instala agenda y no tiene la influencia de antes. No es lo mismo: no lo miro porque no cuentan nada que no sepa. Y perdió maldad, esa cosa irónica que tenía y ya no tiene", disparó el conductor a principios de esta semana sobre el programa que conduce actualmente Florencia de la V.

Varios de sus excompañeros salieron a contestarle con todo, como Marcela Tauro: "Si lo dijo por mí, yo perdí la maldad y los tiempos cambiaron; la gente quiere otra cosa". Fiel a su estilo, Rial usó sus redes sociales para dejarle un mensaje muy picante a los colegas que lo criticaron por sus duras palabras. "Agradezco a todos los ex compañeros que me recuerdan con sus rebuznos", comenzó filoso el conductor de Argenzuela en su cuenta de Twitter.

"Su atención hacia mi es admirable. Disculpen si mi interés por ustedes no es el mismo", continuó Jorge Rial en su picante posteo, donde no etiquetó a nadie, aunque tampoco hizo falta saber hacia quiénes apuntaba. Para cerrar, el padre de Morena y Rocío decidió ningunear a quienes lo acompañaron durante muchos años en Intrusos: "Les perdí el rastro desde que estaban a mis costados intentando no chocarse con las palabras cada vez que se las daba".

La interna de Intrusos con Luis Ventura

En los últimos días, el rumor de que a partir de marzo será Mariano Iúdica quien tome las riendas de Intrusos comenzó a tomar más fuerza. Sobre eso estaban hablando en Argenzuela cuando Jorge Rial reveló nueva información: "Había quilombo porque Luis Ventura en realidad quería conducirlo ¡Hubo un quilombo grande ahí!". Cabe recordar que desde que lo echó de Intrusos en el 2014, Jorge Rial y Luis Ventura nunca pudieron recomponer totalmente su relación.

Siguiendo con el tema, Jorge Rial aprovechó para tirarle un palito a quien fuera su socio y amigo durante tantos años. "¡No le dieron bola! Sigue conduciendo Florencia De la V. ¡Está bravísimo el clima!”, señaló el exIntrusos, muy filoso sobre la interna que se vive en América TV, a quienes también criticó hace una semana por la ola de renuncias y el escándalo alrededor de las denuncias por acoso y abuso contra Antonio Laje.