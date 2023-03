Inesperado anuncio de Jimena Barón en sus redes: "No se lo conté a nadie por dos años"

Jimena Barón utilizó sus redes sociales para contar una situación que la conmovió hasta las lágrimas. Qué le pasó a la actriz y cantante.

Jimena Barón reapareció y sorprendió a más de uno tras la publicación que hizo en sus redes sociales. La actriz y cantante realizó un anunció inesperado que está vinculado a su vida privada, motivo por el cual no pudo contener la emoción y generó un sinfín de reacciones.

"Se están enterando todos ahora, incluso mis amigos y familia, porque no se lo conté a nadie por dos años", expresó Jimena Barón en su cuenta de Instagram. Es que la artista lanzará un nuevo álbum musical llamado Mala Sangre el viernes 27 de marzo de 2023 a las 22 horas.

Este nuevo proyecto no se lo esperaba nadie, ya que se encontraba en stand by con respecto a su vida artística. "Más de dos años cuidando el nombre del álbum con escudo y espada. Canciones que hice hace tres años. Qué emoción compartir finalmente. Qué emoción", resaltó en una historia de Instagram donde se mostró con lágrimas en los ojos.

El disco está conformado por once canciones y generó muchas reacciones en sus seguidores. Además, algunas personalidades del mundo del espectáculo la felicitaron por la concreción de este material, tales como Flor Vigna, Fernando Dente, Chili Fernández y Bárbara Lombardo, entre otros.

Jimena Barón enfureció y apuntó con todo contra Gianinna Maradona: "Mierda"

Jimena Barón dio un show en un festival mendocino y en uno de los momentos de diálogo con el público apuntó con todo contra Gianinna Maradona. La artista enunció su descargo contra la mamá de Benjamín Agüero justo antes de interpretar el track La Araña, que todos señalaron como una dedicación a su examiga por haberse puesto de novio con su expareja y padre de su hijo, Daniel Osvaldo.

"Vamos a seguir. A Mendoza trajimos la trilogía, que es La Araña, La Cobra y La Tonta. Son como tres tomos fundamentales que hay que tener en la vida. Amigas de mierda no. Un novio de mierda tampoco y andar haciéndole pollo a cualquiera, tampoco", comenzó su descargo la cantante en la Vendimia para Todos. Y siguió: "Vamos a seguir con esta canción por si alguna vez nos sentimos tontas, después de La Tonta viene La Cobra".

Barón y Maradona eran amigas desde hacia años cuando la segunda comenzó a salir con Daniel Osvaldo, con quien Jimena había tenido un intento fallido de volver a formalizar en la pandemia, después de años de su primera separación. En la canción, la intérprete de Mi Felicidad hace alusión al sentimiento de traición que sintió por la actitud de Gianinna: "¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar que fue al final mi amiga, la que tanto me quería? Me engañaba. Yo confiándole tanto dolor. ¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar que había otra razón por la que ella me pedía que lo dejara? Yo lloraba y ella lo robó".