Horacio Pagani reveló qué le pidió Macri en Qatar: "Me choluleó"

Pagani volvió a Bendita TV tras su cobertura del Mundial Qatar 2022 y dijo que tuvo un encuentro con el expresidente Mauricio Macri.

Horacio Pagani volvió a la pantalla de El Nueve y se incorporó a Bendita TV luego de haber estado en el Mundial Qatar 2022 que ganó la Selección Argentina. El periodista relató una situación particular con Mauricio Macri en la que el expresidente lo buscó para saludarlo. "Me choluleó", soltó Pagani.

En la emisión del lunes 26 de diciembre, Horacio Pagani contó algunas vivencias que tuvo en Qatar, ya que saludó a Antonela Roccuzzo, la pareja de Leo Messi. Sin embargo, automáticamente reveló que otra figura lo reconoció en el país asiático. "Hubo otra persona que me encontré: el expresidente Macri", dijo.

Allí fue cuando detalló cómo se dio el encuentro. "Yo estaba distraído en un lugar y solo vino y dijo 'a ver si es Pagani, a ver si es Pagani' este", indicó, dando a entender que fue el mismo Macri quien lo buscó. "Entonces él te choluleó", le dijeron sus compañeras. "Sí, él me choluleó", aseguró el periodista deportivo de 79 años.

Pagani amenazó en vivo a Recondo en pleno TyC Sports: "Te meto una mano"

Horacio Pagani amenazó en vivo a Gastón Recondo en pleno programa en vivo de TyC Sports. El picante periodista analizaba junto a sus compañeros lo que será la gran final del Mundial de Qatar 2022 entre la Selección y Francia y se sacó cuando se refirió a la posición de los distintos jugadores de la "Albiceleste" en el verde césped. El equipo que dirige Lionel Scaloni buscará la tercera Copa del Mundo de su historia y sabe que tendrá que cuidarse del poderío ofensivo de los europeos a lo largo del encuentro.

Luego del planteo de Gastón Edul acerca de la posible formación con la que saldrá la "Scaloneta" para medirse ante los galos teniendo en cuenta los futbolistas con los que cuenta en ataque, los panelistas dieron su opinión al respecto. Como es costumbre, Pagani fue el más filoso de todos, pero su violenta amenaza estuvo de más. Mientras tanto, la línea de 4 o de 5 para frenar a Kylian Mbappe, Olivier Giroud, Ousmane Dembelé y Antoine Griezmann es la principal incógnita.

"Regla de tres simples, si sale un delantero y entra un defensor es una variante de tipo defensiva, por mucho que se le ponga firulete a lo que se dice, y no se puede cambiar esto", soltó Pagani en medio del debate sobre los cambios en el elenco nacional y cómo formó contra Países Bajos. Edul interrumpió y lanzó: "Perdón, los laterales ¿Cuándo juegan más adelantado? ¿Con línea de 4 o de 5?", por lo que el controversial panelista lo cruzó: "Los laterales son laterales, no son delanteros, muchacho. Los jugadores: son defensivos, los que tienen capacidad para jugar en el medio y delanteros. Un gol Molina hizo una vez".

Luego de escucharlo atentamente, Recondo le respondió: "Hizo un gol Acuña, jugando con 5 en el fondo. Tiene razón Gastón". Esto enfureció a Pagani que lo amenazó en vivo: "No me digas así porque les meto una mano a vos y a él". Luego de reírse de la situación, el periodista siguió con su idea: "Si decimos que por tener 5 en el fondo en ese partido, el lateral derecho va y hace un gol, el lateral izquierdo va y le hacen el penal. Los laterales volantes, como bien dice Gastón, no son solamente defensores, siguen cumpliendo el rol defensivo".