Guillermina Valdés habló de su "romance" con Riquelme: "En mi vida"

Guillermina Valdés rompió el silencio y habló de los rumores que la señalan como "el nuevo amor" de Juan Román Riquelme.

La vida amorosa de Guillermina Valdés se vio totalmente convulsionada tras la separación de Marcelo Tinelli, los rumores de noviazgo con el influencer Santiago Maratea y su affaire con el arquero de Boca Javi García, al punto que la nueva teoría que indica que la actriz tuvo un romance con el exfutbolista Juan Román Riquelme levantó un vendaval de repercusiones mediáticas. Finalmente, Valdés dio la cara y habló sobre su "romance" con Riquelme, actual vicepresidente y director deportivo de Club Atlético Boca Juniors.

En diálogo con Teleshow, Guillermina Valdés decidió hablar del "escándalo Riquelme" que se desperdigó por un chisme del periodista Carlos Monti, quien sostuvo que su encuentro con Javi García fue solo un "paraguas" para estar con el ídolo de Boca. "¿No será que García está encubriendo a un tercero? Que lo estén usando a García para ir a otro lugar de intermediario y que en realidad no es García", había manifestado Monti sin dar nombres pero haciendo referencia a la ex del conductor de ShowMatch (El Trece).

Con el rumor agrandado, no tardaron en surgir una numerosa cantidad de teorías que se viralizaron en las redes sociales sobre la vida amorosa de la figura. Pero fue ella misma quien decidió poner fin a todas las historias sobre su presente sentimental con un tajante mensaje que dio por tierra su acercamiento a Riquelme. "No lo conozco. Y nunca hablé en mi vida", precisó la actriz al ser consultada sobre su "romance" con la figura xeneize.

A su vez, la actriz también vinculada a aventuras amorosas con Santiago Maratea, precisó que actualmente no está saliendo con nadie ni tampoco está involucrada en una relación sentimental. Actualmente Guillermina integra el elenco de Los 39 escalones, puesta teatral que adapta la clásica película de Alfred Hitchcock y que se presenta, luego de una temporada en Mar del Plata, en Uruguay.

Marcela Feudale reveló el costado oscuro de Guillermina Valdés: "Salvo con ella"

Marcela Feudale habló sobre las exparejas de Marcelo Tinelli y apuntó duramente contra Guillermina Valdés, quien terminó su relación con el conductor hace casi un año, luego de nueve años juntos. Todo comenzó Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), le preguntó en vivo a Feudale si alguna vez había tenido algo con Tinelli. Rápidamente, Marcela contestó que no y aprovechó la ocasión para hacer un comentario sobre Valdés.

"Yo también tengo a la mujer de Tinelli acá como panelista, estuvo treinta años", señaló De Brito, en referencia a Soledad Aquino, quien estaba como invitada en su programa. Acto seguido, el conductor sorprendió a Feudale con una pregunta al hueso: "¿Nunca te tiró los perros Marcelo?".

La locutora dijo que no y agregó que, además, siempre tuvo "muy buena relación con las mujeres de Marcelo". Sin embargo, hizo una excepción. "Salvo con Guillermina, que fue muy distante... Pero con Paula Robles y con Sole fueron pasando los años y tuvimos una nutrida relación. Es más, cuando Sole estaba separada, igual teníamos buena relación. Mucho cariño, nos encontrábamos, nos saludábamos...", recordó.

"Claro, vos viste nacer a casi todos los chicos...", sumó De Brito. "Sí, a todos menos a Mica. Cuando yo me sumé ella ya había nacido. Yo me sumé en el 92. Candelaria era muy chiquitita, creo que tenía seis meses", concluyó "La Enana". Así, la locutora dejó en claro que su vínculo con Soledad estuvo bastante consolidado, mientras que sus recuerdos con Valdés no son los mejores.