Fulminante acusación de Carolina Baldini, exesposa de Diego Simeone: "Me traicionaron"

La exesposa del Cholo Simeone dio su primera entrevista en más de una década y explicó por qué se alejó de los medios.

Carolina Baldini, la exesposa de Diego “Cholo” Simeone, brindó una entrevista íntima a la revista ¡Hola! en la que dejó fuertes declaraciones. Entre ellas, confesó que se alejó de los medios porque sufrió la exposición y contó cómo vivió su separación de técnico del Atlético de Madrid.

“Me sentí muy expuesta en un momento y decidí bajar el perfil por mis hijos. ¡Y gané en libertad y en tranquilidad! Cuando estuve en Bailando por un sueño (2008) tuve una alta exposición y la sufrí. Ese programa disparó otras cosas y entré como un hámster en su rueda hasta que dije ‘stop’ y chau. No hice más nada”, contó Carolina.

Carolina Baldini habló de su separación de Diego Simeone

A Carolina le preguntaron cómo fue encontrarse sola nuevamente después de casi veinte años de casada con el “Cholo”. “En ese momento sentí que había vivido muchos años dentro de un círculo muy chico y si a eso le sumamos la explosión del Bailando, fue demasiado. Hubo gente que se acercó por conveniencia, otros que me traicionaron. Por eso me encerré y no se supo nada más de mí”, respondió a corazón abierto.

Carolina Baldini y Diego Simeone están separados hace 12 años.

“Además, al tiempo Diego se fue a vivir afuera y yo me quedé con los tres chicos y eso para mí fue un peso grande, de mucha responsabilidad”, completó Carolina.

A sus 47 años afirma que volvería a casarse pero no quiere convivir. Disfruta de su vida entrenando, andando en moto y meditando. Tanto sus hijos como su exmarido viven en el exterior. “Me llevo bien con la soledad porque me siento completa como mujer”, aseguró.

Carolina Baldini habló de las botineras

“A nosotras no nos llamaban botineras. Yo me siento del lado de Claudia Villafañe, de Ana Laura Goycochea... Nosotras dedicábamos la vida entera a nuestros maridos, éramos unas geishas y no sé si estaba tan bueno porque dejábamos muchas cosas de lado”, explicó Carolina sobre las “botineras” de la vieja escuela.

Profundizando sobre el tema, agregó: “Creo que hoy algunas chicas se encandilan con la luz del futbolista estrella. A mí nunca me gustó competir con mi pareja. Yo creo que lo ideal sería encontrar un equilibrio entre aquella época y esta”.

Carolina dio su teoría al respecto: “Los futbolistas buscan modelos y las modelos buscan futbolistas. Es como un imán. Pero no sé si funciona tan bien. Creo que iría mejor si la otra persona no fuera tan famosa. El ejemplo de una pareja divina es la de Messi y Antonela”.