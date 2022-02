Fuertes mensajes desde la cuenta de Felipe Fort contra Gustavo Martínez: "Papá lo recibirá con los brazos cerrados"

Se filtraron mensajes contra Gustavo Martínez publicados desde la cuenta de Instagram de Felipe Fort horas después de su fallecimiento.

Felipe Fort y Martita Fort, hijos de Ricardo Fort, están en medio de un duro momento tras la muerte de Gustavo Martínez, ex de Fort que falleció esta madrugada y que había quedado designado como su tutor legal. A pocas horas de que saliera a la luz la noticia de que se había caído del balcón de su departamento, aparecieron unos llamativos mensajes publicados desde la cuenta de Instagram de Felipe en contra de Gustavo.

Lo que no se sabe todavía es si el joven realmente publicó esos mensajes o si alguien le hackeó la cuenta, cosa que ya había sucedido anteriormente. Cabe destacar que el suicidio todavía es una hipótesis que trascendió durante las últimas horas, ya que hay que esperar a las investigaciones.

“Las ÚNICAS personas que SIEMPRE estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron”, se puede leer en una de las historias de Instagram publicadas en la cuenta de Felipe.

Historias de Instagram publicadas en la cuenta de Felipe Fort.

“Sí, BRAZOS CERRADOS. Una persona que no puede terminar de ‘cuidarnos’, faltando 10 días para que cumplamos 18. ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento”, sigue el posteo. “Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece MUY hipócrita la gente que opina sin saber qué pasó, y sin saber cómo vivimos los últimos 7 años”.

Historias de Instagram publicadas en la cuenta de Felipe Fort.

El caso quedó en manos de la fiscal Laura Belloqui, de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N° 59, quien dispuso la intervención de una brigada de la División Homicidios de la fuerza porteña. El abogado de Gustavo, César Carroza, dijo que “tomó la decisión de quitarse la vida” y que Martita y Felipe estaban en el departamento cuando ocurrió todo.

Las llamativas declaraciones de Gustavo Martínez en una reciente entrevista

A las 4:15 de la madrugada, un guardia de una garita llamó al 911 al ver el cuerpo de un hombre que se había tirado de un edificio ubicado en Sucre al 1900, en Belgrano. Cuando las autoridades llegaron al departamento, Felipe le explicó a la Policía que Martínez estaba deprimido porque él y su hermana estaban por cumplir la mayoría de edad.

En la última entrevista que Gustavo había dado en noviembre de 2021 en Radio Mitre, había hablado con mucha angustia sobre la muerte de Fort. “Ricardo está presente, sí. Me acuerdo de una vez que fui a un dormitorio enorme donde él tenía de todo. Una vez entro y no escuchaba nada, no había nada... Ricardo ya había fallecido. Y escucho ruidos, de repente, muchos ruidos. ¡Dame la puerta que me la llevo! Te lo juro. Fue fuerte y una vez a Felipe le pasó lo mismo en el mismo lugar. Feli me contó lo mismo, que fue igual. Ahora ya no voy ahí, ¿para qué?”, expresó.