Fue campeón del Bailando, se cansó de ShowMatch y se alejó de los medios: "Un respiro"

El bailarín Hernán Piquín reapareció en la televisión y habló del radical cambio en su vida tras alejarse de ShowMatch.

Hernán Piquín reapareció en la televisión y sorprendió a todos al hablar de su rotundo cambio de vida tras ser bicampeón en el reality Bailando por un sueño, de ShowMatch. "Un respiro viene bien", afirmó el bailarín que adelantó su actual proyecto laboral homenajeando a uno de los rockeros más importantes de todos los tiempos.

Invitado a Socios del Espectáculo (El Trece) Piquín reveló que luego de ser dos veces campeón del Bailando por un sueño y de integrar el jurado de dicha competencia, decidió alejarse de la televisión y de los escándalos mediáticos característicos del medio. A contramano del camino que muchos de los que triunfan en la televisión deciden tomar, el bailarín optó por enfocarse en sus proyectos personales y seguir con El show debe continuar, un aclamado espectáculo sobre la vida y la trayectoria del icónico Freddie Mercury, líder de la banda de rock Queen.

El show donde Piquín homenajea a Mercury sigue su camino a la fama, el rock, las tentaciones, el amor verdadero, la lucha de los sentimientos encontrados, la codicia, la rebeldía y la aceptación, a través de 22 canciones recordadas del intérprete como Who wants to live forever, A kind of magic, Innuendo, Somebody to love, We are the champions, Under presure, To much love kill you, I want you break free, Love of my life, Living on my own, Killer Queen, Bohemian Rapsody, Save me, dont stop me now, In my defense, Another one bits the dust, Barcelona y Show must go on, entre otras.

Qué dijo Hernán Piquin sobre su relación con Noelia Pomba

En la entrevista, Piquín también reveló cómo se encuentra hoy su relación con Noelia Pomba (su compañera en el certamen de baile y luego su rival en una serie de peleas mediáticas) y explicó: “Yo con Noe me llevé siempre muy bien. De hecho, me llevo muy bien, pero nunca fuimos amigos. Éramos muy distintos”.

Sobre su relación con Marcelo Tinelli y su tarea como jurado en el reality, el bailarín sumó: “Se extraña, pero a veces un respiro viene bien. Volvería a bailar. Disfruté más bailando que como jurado". Por último, Hernán habló sobre Agustín Barajas, su pareja, y su participación en ShowMatch y comentó: "A mí me encanta que haya entrado de la forma que entró".