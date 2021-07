Polémica denuncia de Noelia Pompa a Hernán Piquín: "Me trató de pelota de básquet"

La bailarina Noelia Pompa criticó a Hernán Piquín tras la difusión de un lamentable video en el que se muestra cómo era la verdadera relación con su partenaire.

La bailarina Noelia Pompa se mantuvo como bicampeona junto a Hernán Piquín en el reality de Marcelo Tinelli Bailando por un sueño. Luego de protagonizar obras teatrales producidas por Flavio Mendoza, siguió su rumbo en España, donde está dando sus primeros pasos como actriz. Consultada por la reciente viralización de un polémico video en el que se escucha como Piquín se burla de su estatura, Pompa se mostró muy dolida y sentenció: "Me trató de pelota de básquet".

A diez años de los triunfos de Noelia y Piquín, se supo que la relación entre ambos era de lo más tensa y lejos estaba de parecerse a la imagen que daban en el programa de talentos. Semanas atrás, el ciclo La previa de la Academia (Ciudad Magazine) mostró un video de un backstage de aquellos años en donde se veía a Piquín haciendo chistes sobre la altura de Noelia. En el video se apreciaba a Aníbal Pachano intercambiando miradas y gestos que fueron repudiados en las redes sociales.

Consultada por el mismo programa, Noelia reconoció que esos recuerdos le causaron mucho dolor: “No me sorprendió, pero me dolió más que nada la vergüenza pública, y que me lo hicieran mientras yo estaba de espaldas”. Y agregó: “Ellos c... de risa atrás mío, me dolió eso”. Además, señaló que le pareció ofensiva la forma en que se referían a ella, tratándola de “jarrón” o “pelota de básquet” y aseguró que, en aquel momento, no se le cruzó por la mente renunciar al certamen.

“Yo le puse los puntos las veces que necesité ponérselos. No iba a dejar el Bailando por él, ni en pedo. Ya pasó tanta agua bajo el puente, y sé que pasaron situaciones, pero bueno, me dolió en el momento y creo que muestra lo que es cada uno”, sentenció, tratando de ponerle un poco de humor a la triste situación.

Lizardo Ponce amenazó a Piquín: "Pepe Cibrián se aburría de mí y se terminó yendo antes"

Lizardo Ponce y Hernán Piquín protagonizaron un fuerte cruce en ShowMatch La Academia y el joven influencer amenazó al bailarín con un posible despido en caso de no ser más benévolo con los participantes. “El año pasado Pepe Cibrián se aburría de mí y se terminó yendo antes que yo", lanzó.

Luego de bailar Peaches, de Justin Bieber, en estilo Shuffle, Lizardo Ponce fue criticado duramente por el jurado que no vio crecimiento en su manera de bailar. "Qué sorpresa, bueno, ni los amigos lo aplaudieron, bienvenidos a la pista chicos", arrancó Piquín, duro con el participante. "¿A vos te aplauden tus amigos como jurado?", retrucó Ponce.

"A mí sí, muchos me critican y muchos me aplauden", le aclaró el jurado. "Estoy haciendo algo nuevo. Hablas de mis amigos...", explicó Lizardo. "Vi que no te aplaudían, por eso. Te vi siempre haciendo el mismo paso, me aburrí", le contestó Hernán para dar paso a su baja nota. Enojado por lo que se venía, Lizardo amenazó al jurado: “El año pasado Pepe Cibrián se aburría de mí y se terminó yendo antes que yo. Ojalá que vos estés mucho tiempo más acá y yo te pueda convencer en algún momento”.

La referencia a Cibrián, quien fue reemplazado del jurado del Cantando 2020 por el productor musical Oscar Mediavilla no le gustó en absoluto a Piquín. Ácido y restándole importancia, el bailarín campeón de dos ediciones de Bailando por un sueño sentenció: “Perfecto. Él se fue, yo me quedé. Por ahí te vas vos antes”.

"Cualquier cosa puede ser. Pero vos estás cuestionando a la gente que está acá, haciendo ese personaje y haciendo sentir mal a todos para llamar un poco la atención. Decís cosas que no sé si están tan buenas. Pero si eso te sirve para que la gente se entere de que estás ahí, lo celebro”, se defendió Ponce, a lo que Piquín cerró con un filoso “Vine de España, me llamaron” y dejó sin palabras al influencer.