Freddy Villareal y su macabra anécdota con el diablo

El humorista Freddy Villareal contó una macabra anécdota de 2016, cuando estuvo internado por una infección intestinal. Si bien pasaron cuatro años del mal momento que le tocó pasar, recordó su "charla con Dios" y su "encuentro con el Diablo personificado en una enfermera".

"Hablé con Dios y le dije que si era tan amable no era el momento para irme, era una charla con una entidad celestial, le dije que me parecía que no me podía ir y me concedió seguir en la vida, toda mi vida fui buena persona pero ahora, con mayor necesidad de enfocar en las cosas buenas", comentó, en diálogo con radio La Once Diez.

Pese a afirmar haber charlado con la entidad espiritual, el humorista también relató su encuentro con "el Diablo", quien se le presentó en la forma de una enfermera. "Estaba personificado en una enfermera, que era muy mala, me hacía todo mal muy a propósito, no era físicamente palpable", relató, emocionado.

Y cerró: "estuve con el bien y con el mal y cuando me fui me miraba con bronca como diciendo ‘zafaste’". Luego de este episodio, Freddy Villareal aseguró haber afianzado su fe y su religión.