Filtraron un video de Peter Lanzani y el actor se puso furioso: "No me grabes"

El actor Peter Lanzani quedó en medio de una polémica situación con un streamer que lo incomodó y el video de lo sucedido no tardó en hacerse viral.

El actor Peter Lanzani pasó un incómodo momento durante sus vacaciones en Madrid cuando fue filmado sin consentimiento por un streamer, quien posteriormente filtró el video en las redes sociales y logró una inesperada reacción en Twitter. La picante reacción de Lanzani, estrella de Argentina 1985 y el furor que se produjo en las redes sociales.

El streamer Tomás Mazza, otrora participante del programa de entretenimientos Combate (El Nueve), se encontró con Peter Lanzani en un bar de la ciudad española y grabó un video en vivo que devino en una confusión con la estrella de cine, teatro y televisión. “¿No hace nada el chancho?”, indagó el youtuber en tono jocoso, acercándose a una alcancía con forma de chancho cercana al actor. Enojado y en tono firme, el actor lo miró fijo y sentenció: "No me grabes, ¿puede ser?".

“Ah si... obvio. Estoy grabando al chancho igual. Es más interesante el chancho que vos”, le retrucó Mazza haciéndose el desentendido y volviendo al lugar donde lo esperaba su amigo, quien en señal cómplice le dijo que ahí se encontraba Lanzani. "Mirá si voy a encontrarme a un actor y le voy a poner la cámara acá. No sé quién es. O sea, sé quién es, pero no lo reconocí. Fue muy random. Vamos a pedirle perdón, porque piensa que lo filmé y, posta, no lo hice. Siento que quedé re mal", expresó el streamer en el cierre del video.

La reacción de los usuarios de Twitter no se hizo esperar y muchos criticaron el hecho de que Tomás Mazza filmara sin consentimiento al actor, cuando este le pidió explícitamente no hacerlo. Por el momento, ni el actor ni el streamer se refirieron a la extraña situación ocurrida en el bar madrileño, pese a que el video sigue compartiéndose y acumulando opiniones y visualizaciones.

Las fotos que reavivaron los rumores de reconciliación amorosa entre Lali Espósito y Peter Lanzani

La pareja que conformaron Lali Espósito y Peter Lanzani entre el 2006 y el 2009 fue una de las más queridas por el público juvenil. Tanto así que cada vez que los fanáticos tienen la oportunidad, recuerdan los mejores momentos de la dupla y aprovechan el buen vínculo que mantienen entre ellos para soñar con alguna reconciliación entre ellos.

Hace trece años que Espósito y Lanzani decidieron finalizar su relación luego de protagonizar cuatro exitosas temporadas de Casi Ángeles en conjunto. Durante los primeros años luego de su distanciamiento, los actores decidieron cortar su vínculo y continuar por caminos separados, motivo por el que no volvieron a mostrarse en conjunto públicamente. Pero ahora, volvieron a acercarse y los fanáticos enloquecieron.

Fue Juan Etchegoyen, conductor de Mitre Live, quien brindó más información sobre esta supuesta reconciliación entre los famosos. "Ustedes saben que los rumores de romance de Lali y Peter se han instalado hace algunas semanas y me llegó data de algo llamativo qué pasó en los últimos días", reveló el periodista. Luego, continuó: "Los artistas asistieron al cumpleaños de una guionista llamada Erika Halvorsen, productora además de El Fin del Amor, la última serie que hizo Lali y fueron súper camuflados".