Ex figura de ShowMatch fue agredida en la calle con un palo: el impactante video

Dallys Ferreira, ex ShowMatch, publicó un video impresionante del momento en el que fue agredida en la calle con un palo.

Dallys Ferreira sorprendió e impactó al haber publicado en su cuenta oficial de Instagram (@dallysferreira) el video del momento en el que la agredieron en plena calle con un palo. "En mi vida me humillaron tanto, con tal violencia, agresiones e insultos. Estoy yendo a emergencias médicas", reconoció la modelo paraguaya mientras se la veía muy shockeada y conmovida, entre lágrimas.

"Esta señora, identificada como Gladys Montanía de García (que no la conozco, jamás en mi vida la había visto), (sin) mediar palabras salió a agredirnos, pegarnos e insultarnos sin ningún motivo y enfrente de mi hija", posteó la protagonista desde su país natal en la red social en la que tiene más de 557 mil seguidores.

"Nos trató como basuras. Perdón, no me siento bien, gracias por sus palabras", completó como parte del primer breve video subido.

Sin embargo, no terminó todo allí, ya que en la segunda publicación en el perfil, Dallys Ferreira agregó otra filmación de la misma mujer completamente fuera de sí y describió: "En dos oportunidades salió de su vivienda para agredirme... Con total impunidad. Y jamás la agredimos, ni siquiera tuve ningún cruce, directamente salió de sus vivencias y nos agredió, me insultó. Me duele de todo corazón que mi hija estuviera presente", posteó en referencia a India, de apenas cinco años.

Más tarde, detalló: "Fuimos agredidos Nicolás (Sporleder, su pareja) y yo por una señora que salió de una propiedad, en la vía pública. Sin mediar palabras, nos atacó. Primero a ´Nico´ con un palo, y después me pegó a mí. Estaba mi hija en el auto".

"Ahora estoy yendo a que me vean. No sé quién es esa señora ni por qué me agredió. No estábamos haciendo nada ni tiene derecho a agredirnos de esa manera. Compartí con ustedes uno de los videos que pude grabar, porque era difícil grabar mientras ella no dejaba de agredirnos", completó.

Dallys Ferreira, exfigura de Showmatch en Argentina.

Qué es de la vida de Dallys Ferreira, ex Showmatch

Alejada de los grandes medios de comunicación y de Argentina, que la supo cobijar durante tanto tiempo, la actriz de 36 años volvió a Paraguay y allí se quedó junto a su hija India (5) y a su marido Nicolás Sporleder. El motivo inicial de la vuelta a su país fue la filmación de una película, pero al final ella no se realizó, aunque aparecieron otros proyectos y entonces la modelo decidió vivir en su tierra de origen.

En la actualidad, la guaraní conduce La mañana de Unicanal, un programa que funciona muy bien en el rating. Además, es la imagen de varias empresas a las que también les maneja la difusión en las redes sociales, por lo que se muestra casi siempre muy feliz, especialmente en Instagram.