El triste adiós de Radio Continental a Beto Casella: "Te vamos a extrañar"

El conductor dejó Radio Continental y fue despedido por muchos compañeros. Beto Casella y un emotivo momento.

Beto Casella culminó su ciclo en Radio Continental junto a su equipo, realizando el último programa de Bien levantado en la señal AM. Es por este motivo que diferentes personas lo despidieron con tristes y emotivas palabras en las redes sociales, incluyendo celebridades del medio y compañeros del conductor en la emisora que dejó este último viernes.

Sin ir más lejos, Lorena Toso, periodista y conductora de Radio Continental, expresó su tristeza a través de Twitter: "Como te vamos a extrañar @elbetocasella. Final de @Bien_Levantado. Felicidad y nostalgia #mixedemotions. @Continental590". Por su parte, Beto Casella compartió este tuit y le respondió a su colega: "¡Ustedes sigan brillando! ¡Chau!".

Luego de dos temporadas al frente de Bien levantado en Radio Continental, y tras más de 10 años liderando este programa en diferentes emisoras, Beto Casella desembarcaría en la Rock&Pop con un nuevo ciclo y con otro equipo de panelistas. En tanto, Bendita seguirá al aire en El Nueve y allí continuará el envío televisivo que también sigue vigente tras más de una década en la pantalla chica.

Beto Casella se muda a la segunda mañana de FM Rock and Pop

Tras un paso de dos temporadas al aire de la AM Radio Continental, Beto Casella anunció su regreso al éter con la noticia de su incorporación a la programación de Rock and Pop para liderar la segunda mañana, de 9 a 13, a partir del 24 de enero. Sin dar demasiados detalles, el conductor anticipó un nuevo formato y un nuevo nombre para refrescar su vuelta a la FM.

"Tanto me decían: 'Volvé a la FM' que vuelvo. Lo hago por ustedes... qué poco se puede hacer por la gente. Lo único que se puede hacer es no pensar", bromeó en sus redes sociales y prometió darle más información a sus seguidores en las redes sociales.

Por otro lado, Casella visitó Llave en mano, el programa que conducen Joe Fernández, Vero Tossounian y Pollo Cerviño en FM 95.9, y manifestó su entusiasmo por su nuevo desafío laboral. "Hay canciones que no podés poner en AM, creés que va a sonar a lata. A mí me gusta jugar con la buena música, porque hay canciones que llegan al corazón. Hay clásicos que a todos nos remiten a algún momento de la vida y ante un avance de una cosa un poco más módica en cuanto a lo musical, más parecido al reggaetón, que es válido también, el rock volvió a ser un acto de rebeldía de nuevo", sostuvo.