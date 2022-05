El palito de Nicole Neumann a Mica Viciconte: "Tu odio se justifica"

La modelo contraatacó en las redes a la actual pareja de su exmarido.

La guerra entre Nicole Neumann y Mica Viciconte parece no tener final. A pesar de haber dado a luz a su primer hijo hace menos de un mes, la ganadora de Masterchef Celebrity no tiene descanso. Por su parte la modelo no se queda atrás y le responde todas las indirectas a través de las redes.

Mica Viciconte publicó una captura del comunicado oficial de sobre cómo deben tratarse los casos confirmados de covid positivo, donde se lee claramente lo siguiente: "Los casos confirmados de COVID-19 asintomáticos o con cuadros clínicos leves que presenten antecedentes de 2 o más dosis de vacunas, podrán cursar el aislamiento domiciliario por el término de 7 días...".

La publicación de Mica Viciconte.

A ese comunicado, la mamá de Luca Cubero le agregó: "No poner en riesgo a otros. Ser responsable. Respetar los 7 días. Cuidar a los demás". Sin dudas fue una chicana para Nicole Neumann que reveló que dos testeos le habían dado negativo y estaba contenta porque podría salir a vivir la vida con libertad nuevamente.

Nicole Neumann por su parte, utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para hacerse escuchar. La modelo compartió una imagen con una frase que estaría directamente dirigida a la actual pareja de su exmarido: "Aunque sientas que tu odio se justifica, sigue siendo odio y continúa ensuciando tu alma". A la publicación le agregó un sticker de una flor que en el centro tiene el símbolo de la paz.

La publicación de Nicole Neumann.

Cómo se desató este último enfrentamiento entre Nicole Neumann y Mica Viciconte

Mica Viciconte fue quien dio el primer batacazo dejando en evidencia públicamente que estaba muy molesta con el accionar de Nicole Neumann. La modelo tenía conocimiento de haber estado en contacto estrecho con un covid positivo y aún así no tomó las medidas necesarias instantáneamente.

La pareja de Fabián Cubero decidió manifestarse a través de las historias de su cuenta personal de Instagram donde la tildó de irrespetuosa sin tapujos: "Si sabías que te sentías mal por lo menos hubieses avisado ese mismo días y no exponías a nadie, y de esa manera nos cuidamos todos. Un bebé recién nacido tengo. Tomá conciencia que no es por mi esto, sino a todos los que pones en riesgo".

Por su parte, Nicole Neumann decidió publicar un video relatando lo ocurrido. En la grabación la modelo contó que tuvo un contacto estrecho, que no tuvo síntomas, pero que aún así decidió hacerse el hisopato que finalmente le dio positivo, por lo que decidió aislarse sola en su casa hasta que el resultado de los testeos demuestren que ya es negativa.