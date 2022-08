El insólito reclamo de Nicole Neumann a Manu Urcera: "No le gustó nada"

La modelo se hartó de las exigencias de su pareja y se lo dejó en claro con un peculiar gesto en las redes sociales.

Nicole Neumann le hizo un fuerte reclamo a Manuel Urcera tras la seguidilla de exigencias de su novio. A través de sus historias de Instagram, el piloto de carreras expuso a la modelo y mostró la respuesta que obtuvo de ella luego de pedirle un favor.

Durante el fin de semana, Nicole Neumann viajó a Santiago del Estero para acompañar a su novio a un carrera que tenía programada en esta provincia. Una vez finalizada la jornada de competencia, la pareja volvió al hotel para descansar, pero parece que Urcera le pidió muchos favores a su novia y ella terminó por estallar.

Según mostró Urcera en sus redes sociales, Neumann se molestó luego de que él le pidiera "un cafecito". "Creo que no le gustó nada", dijo el piloto en sus redes luego de mostrar la seriedad con la que la modelo lo miró ante su pedido.

A continuación, Manuel dejó que Nicole hablara y explicara el motivo de su enojo. "Me levanté a las 7:30 de la mañana y necesito descansar. Hice tres viajes (de la habitación a la cocina) para la comida y un cuarto viaje para el postre y cuando me voy a meter a la camita me salís con el cafecito", explicó la modelo.

"Tres viajes porque sos ineficiente, gordi. Somos dos. Son dos platos y en el mismo viaje que fuiste podrías haber traído el postre", replicó Urcera para llevarle la contraria a su novia y ella dio por finalizada la situación: "Bueno no sé, hice cuatro viajes y cuando ya me voy a meter a la cama me saliste con el cafecito".

La furiosa frase de Nicole Neumann tras las críticas de Mica Viciconte: "Te hace falta"

Nicole Neumann publicó una lapidaria frase en una de sus historias de Instagram y todo indica que fue dedicada a Mica Viciconte. La modelo hizo el posteo pocos días después de que la actual pareja de su ex, Fabián Cubero, la criticara como madre.

"Si alguna vez hablaste mal de mí, me mentiste o inventaste un chisme, te perdono y te deseo todo el amor del mundo, porque sé cuánto te hace falta", reza la frase que la celebridad de televisión que cobró popularidad a sus 12 años en los '90 posteó en las redes sociales.

Neumann había compartido un video en el que se vio a una de sus hijas casi tiene un accidente en la nieve y Viciconte la criticó por supuesta irresponsabilidad. "Lo que te parece gracioso, es totalmente lo contrario. En vez de filmarla, ayudala a cruzar un lugar que es riesgoso. Prevenir antes de curar. Se cae ahí y podría pasar a mayores. Cuidemos a los menores. Es grave. Sé consciente", escribió la madre de Luca Cubero en una de sus historias, sin mencionar de manera directa a Neumann.

Personalidades de la televisión como Marcela Tauro y Carmen Barbieri se pronunciaron en contra de Viciconte por hablar mal de la ex de su pareja como madre. "Nicole es buena madre. Ella vive cuidando a las chicas. ¡Las vive cuidando! Nicole debe estar que arde. Yo si fuera Nicole, estaría enojadísima. Lo vuelvo a decir, Nicole es una gran madre. Se podría haber caído por ahí. El video me da un poco de impresión... Mica pasa mucho tiempo con las nenas, pero está mal que haga esto público", comentó la capocómica.