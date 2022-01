El inesperado posteo de Abel Pintos que despertó la reacción de sus fanáticos: "Estado civil"

Abel Pintos volvió a convertirse en tendencia con un sorpresivo posteo en sus redes sociales.

Abel Pintos volvió a sorprender a sus seguidores con un inesperado posteo en sus redes sociales. El músico hizo referencia a su "estado civil" en una publicación en la que compartió tres fotografías de sus vacaciones. Cabe recordar que hace unos días el músico se convirtió en tendencia por subir imágenes en las que se lo veía fumando, una actitud que no le gustó a sus seguidores y se lo hicieron saber.

Después de un año agitado en el que volvió a brindar recitales multitudinarios, Abel Pintos decidió tomarse unos días para descansar con su familia. Como despedida de sus vacaciones, el popular cantante compartió una serie de fotografías en las que está acompañado por su esposa, su hijo Agustín y Guillermina, la hija de 13 años de Mora Calabrese a la que también considera su hija. El sorpresivo posteo se dio solo unos días antes de que Abel comience su gira de conciertos del 2022.

"Estado civil: Feliz y agradecido x 3", escribió el músico en la publicación que inmediatamente recibió miles de comentarios y likes. Los mensajes cariñosos de sus seguidores se multiplicaron ante la alegría que demostró el cantante en las tres imágenes con su familia. De esta forma, Abel Pintos despidió sus merecidas vacaciones, ya que el viernes 7 de enero comenzará su gira con un concierto en la Provincia de Buenos Aires, más precisamente en Puan, en la 47° edición de la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera.

Cabe recordar que hace solo unos días el cantante estuvo en el centro de la polémica después de compartir fotografías en las que se lo veía fumando un puro mientras leía un libro en la comodidad de su hogar. Rápidamente sus seguidores y fanáticos lo cruzaron por dar un mensaje poco saludable y no dar un "buen ejemplo" al fumar públicamente.

El profundo mensaje político de Abel

En una reciente entrevista que brindó a La Garganta Poderosa, revista de la que también fue portada, Abel Pintos se animó a hablar desde su experiencia y su visión personal para mostrar su indignación frente a la situación de desigualdad que se vive a nivel social. "La igualdad comienza en nosotros, después se traslada a la cuestión de las oportunidades, porque justamente las oportunidades comienzan en nosotros. Considero que para que en lo enorme cambie, tiene que empezar a cambiar en lo cotidiano", comenzó diciendo el famoso cantante en este diálogo.

Consultado por la falta de cobertura en cuanto a las necesidades básicas en barrios populares a lo largo de todo el país, el cantante fue claro y sincero. "Esas cosas me duelen mucho. Me duelen mucho en el sentido de que no las entiendo. Que las cosas fundamentales al día de hoy no estén cubiertas para todo el mundo... no lo comprendo", aseguró Abel Pintos. En ese sentido, el cantante fue tajante: "¿Cómo carajo vamos a estar todavía con un tema de cómo llevar agua a la gente de una ciudad y a la vez se está queriendo poner Wifi en todas las calles? ¿Me estás jodiendo?".