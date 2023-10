El indignante comentario de Alfa sobre Holder que nadie se esperaba

"Alfa" estalló contra Tomás Holder y le dejó un mensaje en redes sociales que llamó la atención por su fuerte contenido.

"Alfa", de Gran Hermano (Telefe), sigue abriéndose paso en los medios con declaraciones polémicas y enfrentamientos con otros exparticipantes del reality. Luego de burlarse del intento de suicidio por ingesta de pastillas de Maximiliano Guidici, el veterano arremetió contra Tomás Holder causando indignación en las redes sociales.

En las últimas horas, se viralizaron videos e imágenes del nuevo ataque de pánico que sufrió Tomás Holder en la pista del Bailando 2023 (América TV) y los usuarios de las redes sociales no dudaron en mostrarse empáticos con el joven que fue el primer eliminado de Gran Hermano. "Sigo luchando. Todos los días me levanto y le rezo a Dios para poder mejorar. La verdad es que todos los días me levanto y le agradezco a Dios por el trabajo que me da, por la familia que tengo, por mis amigos, por la gente que me apoya y me quiere de verdad. Para los que padecen de verdad la ansiedad, quiero que sepan que no están solos, siempre tienen que hablar las cosas. Eso es lo mejor… No quedarse callados porque de a poquito se puede", reflexionó Holder la noche del martes 3 de octubre en el show, sobres sus ataques de pánico.

Minutos después, en las redes circularon fotos de Holder siendo asistido ante un nuevo ataque de pánico y Walter "Alfa" Santiago rompió el silencio con un indignante comentario. "No les creo nada", sentenció el polémico exparticipante que forma parte del panel de la nueva temporada de Polémica en el Bar (América TV).

Inadmisible: Alfa se burló de la internación que sufrió Maxi Guidici

“Pensar que hace unos días se burlaba de mí en Editando tele (Net TV) porque un control de alcoholemia me dio positivo por 0.7 (dos copas de vino, permitido en CABA 0.5...) diciendo ‘¡por fin tiene algo positivo!’ ¡En la vida todo vuelve, todo!", sentenció "Alfa" días atrás, en una publicación del periodista Pablo Layús sobre la internación de Maximiliano Guidici, quien después pudo reponerse de su intento de suicidio.

El comentario no pasó desapercibido y "Alfa" volvió a arremeter contra Maxi en un móvil con Poco Correctos (El Trece), donde le consultaron por sus polémicas y nada empáticas declaraciones. “Maxi no es mi amigo, no es nadie. Estaba en la casa, pero no tengo ningún sentimiento para con él, ninguno”, no dudó en responder el amigo de El Mago Sin Dientes.

“Es más, él me deseó la muerte cuando yo estaba adentro de la casa... ‘sáquenlo adentro de una bolsa’. No me apena para nada. A mí me apena la gente que quiero, la gente que me quiere, la gente que me demuestra en la vida, en el día a día, que es buena gente”, sentenció, dando por finalizado su testimonio.