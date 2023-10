Tomás Holder se quebró en el Bailando 2023 al revelar su lucha: "Le rezo a Dios"

Tomás Holder protagonizó un emotivo momento en el Bailando 2023 al hablar sobre los ataques de pánico que sufre. El estado de salud del participante.

Tomás Holder es un joven influencer de 22 años que saltó a la fama tras su paso por la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe). Actualmente, participa en el Bailando 2023 (América TV), el famoso certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli. A pesar de su entusiasmo por formar parte del programa, sus problemas de salud mental persisten. En la gala del martes 3 de octubre, el "hermanito" sufrió otro ataque de pánico y debió ser asistido por la producción. Al ser consultado al respecto, rompió en llanto al contar cómo es su lucha de todos los días.

Hace unas semanas, Holder sufrió un ataque de pánico en vivo y Tinelli abandonó el programa para acompañarlo durante algunos minutos. Y esta vez, Holder volvió a padecer una nueva crisis de ansiedad, por lo que se vio obligado a retirarse del estudio. Luego, volvió y el conductor del programa le dio el micrófono para que dijera unas palabras. Al escuchar la devolución de Paula Chaves, Holder rompió en llanto.

"¿Sentís que algo te lo dispara, algún sentimiento que tal vez tengas guardado?", le preguntó la jurado. "No sé, trato de encontrarlo para cambiarlo, pero...", respondió el joven. Acto seguido, Chaves le consultó si tenía tiempo de frenar a pensar, ya que "este nuevo mundo en el que vivimos, con las redes sociales y exponiéndonos todo el tiempo, no ayuda para nada". Inmediatamente, Holder se conmovió y no pudo responderle. "Podés ayudar a mucha gente desde tu lugar", sumó Paula.

Con lágrimas en los ojos, el participante agregó: "Sigo luchando. Todos los días me levanto y le rezo a Dios para poder mejorar". "Estás mejorando, te puedo asegurar que estás mejorando", le aseguró Marcelo, mientras su madre lo abrazaba. "A veces hay que saber frenar, porque hablar de salud mental y visibilizarlo... a muchos nos pasó, pero está bueno ponerle un freno y poder disfrutar de esto que vos soñaste un montón", le aconsejó la conductora.

La reflexión de Tomás Holder sobre sus ataques de pánico y la salud mental

Minutos después, Holder aseguró que está dando "lo mejor" de sí mismo para la competencia y "para poder mejorar la ansiedad, porque es algo que cuesta". "Cuando uno sobre piensa mucho las cosas, piensa que todo va a salir mal y mucho a futuro, y en realidad está todo en la cabeza”, reflexionó. En tanto, aseguró que está "muy agradecido" por todo lo bueno que tiene en su vida actualmente.

"La verdad es que todos los días me levanto y le agradezco a Dios por el trabajo que me da, por la familia que tengo, por mis amigos, por la gente que me apoya y me quiere de verdad", continuó. Por último, cerró su descargo con un mensaje para todas las personas que están pasando por la misma situación. "Para los que padecen de verdad la ansiedad, quiero que sepan que no están solos, siempre tienen que hablar las cosas. Eso es lo mejor… No quedarse callados porque de a poquito se puede", cerró.