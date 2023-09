La furiosa reacción de Tomás Holder al ver a Tinelli coqueteando con su mamá: "Es mía"

Tomás Holder apuntó contra Marcelo Tinelli en vivo en el Bailando 2023 al verlo demasiado cerca de su madre.

Tomás Holder es un influencer que saltó a la fama tras su paso por la casa de Gran Hermano (Telefe), el famoso reality conducido por Santiago del Moro. A pesar de que tuvo una corta estadía en la casa, ganó un gran reconocimiento en las redes sociales e incluso al día de hoy compite en el Bailando 2023 (América TV). En una reciente emisión, protagonizó un tenso momento con Marcelo Tinelli, el conductor del certamen de baile, quien intentó seducir a su madre, Gisela Gordillo.

En una de las emisiones anteriores, Tinelli había dejado en claro su interés romántico por la mujer. Una vez más, el reconocido presentador de televisión aprovechó la oportunidad para acercarse a coquetearle, pero Holder no se tomó la situación para nada bien, bajó desde la cabina de streaming e interrumpió la charla.

Sin escrúpulos, Gisela le sugirió a su hijo: "Pará, que puede ser tu padrastro y te puede tratar bien...”. Sin embargo, el "hermanito" se mantuvo firme y le dijo al conductor: “No, andá para atrás vos. No hay padrastro, mamá es mía. La tintura te afectó un poco me parece”. Fue entonces que el conductor le preguntó a Gisela si los celos de su hijo eran reales, a lo que la mujer respondió que sí.

"Lo noto muy celoso y no entiendo. Pero primero no me toques, la única que me puede tocar es tu vieja, yo se lo permito, vos no", le dijo Tinelli al participante. Holder se mantuvo firme y el conductor le dijo, con un tono desafiante: "La verdad me das un miedo impresionante, me voy a ir con un miedo acá de Martínez... ¿Vos viste lo linda que está tu mamá? Ella se merece una pareja al lado, no un hijo, un hombre".

Tomás Holder reveló la experiencia espiritual que vivió tras estar al borde de la muerte

Durante su visita a Duquesas (Luzu TV), Holder contó la extraña experiencia cercana a la muerte que vivió y cómo lo modificó para siempre. "Dios me dio una segunda oportunidad", aseguró. Todo ocurrió el 10 de febrero de 2023, cuando el joven estaba en una fiesta de electrónica. "Me acuerdo que esa noche me mando tusi, no me pegaba, media pastilla y no me pegaba. Me puse muy nervioso porque no me pega nada y en un momento me mando keta, que fue el peor error del mundo", comenzó diciendo.

"Al toque siento que un loco me levanta, me abraza y me dice 'Tomi, la estás quedando. Si no te calmás la quedás'", recordó, aún estremecido. "Lo primero que pensé fue 'tengo dos hermanitos que me aman, tengo una mamá que me ama, no me puedo morir así'", confesó.

Luego, esta persona le dijo: "Si no seguís bailando, la droga no te va a bajar nunca". Más tarde, los médicos le dijeron que había estado a punto de morirse. "Cuando me atendieron, me dijeron que tuve un preinfarto, 'lo que te pasó fue muy grave, si no tenías esa persona que te baje, cuando te desmayaste, te morías porque el corazón sigue latiendo'. Y me preguntó quién me había ayudado, me di vuelta y le dije él. Me volvió a preguntar y cuando me di vuelta para verlo, no había nadie", cerró.