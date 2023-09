Tomás Holder se calentó con Tinelli y ventiló lo impensado del Bailando: "No me entra"

Tomás Holder no estuvo a gusto con su última aparición en la pista del Bailando 2023 y expuso a Marcelo Tinelli en América TV.

Tomás Holder tiene 22 años y se hizo conocido primero en las redes sociales con videos que subía a TikTok y luego al participar de la edición 2022/23 de Gran Hermano, donde se convirtió en el primer eliminado del certamen. Actualmente fue convocado por Marcelo Tinelli para estar en el Bailando 2023 por América TV y en el marco de su floja presentación en la pista, el joven lanzó una serie de comentarios que puso contra las cuerdas al conductor del reality show.

En El Debate del Bailando conducido por Denise Dumas en América TV, se pusieron a debatir sobre la performance del ex participante de Gran Hermano luego de que Ángel De Brito le haya puesto 2 puntos, Moria Casán un 3 y Marcelo Polino le dejó un 0; mientras que Pampita tuvo el voto secreto. "No lo valoraron a Tomás, en nada, no se lo valoró en nada, me pareció injusto. Tampoco para un 10, pero no para lo que le pusieron", expresó Laura Ubfal, una de las panelistas.

En medio de la charla, otra panelista deslizó que Holder tuvo varios inconvenientes para cambiarse. Allí tuvo su primera intervención el joven, quien se defendió: "Que se quejen con el vestuario. Qué se yo. Yo me puse lo que me dieron. Yo tengo un problema con el cuerpo porque no me entra en la espalda, no me entra la ropa del vestuario".

Sumado a eso, el ex Gran Hermano sumó otra queja a la producción de Tinelli. "Yo me pongo cualquier cosa. El tema es que en vestuario no hay mi talle. Esa camisa que se ve ahí, la tuve que salir a comprar dos horas antes. La próxima bailo en cuero y listo", concluyó contundente. Cabe recordar que ya había tenido un episodio polémico días atrás: en el debut del Bailando 2023 también se enojó con Tinelli porque por una cuestión de tiempos decidió que no baile.

Tomás Holder estuvo al borde de la muerte: "Tuve un preinfarto"

El ex participante de Gran Hermano (Telefe), Tomás Holder, reveló que estuvo al borde de la muerte y contó su traumática experiencia. "Dios me dio una segunda oportunidad", se sinceró el mediático.

En una entrevista con Duquesas (Luzu TV), Holder habló del día que casi muere en una fiesta. "Yo toqué fondo cuando el 10 de febrero voy a ver un a Eric Prydz, un DJ que venía de afuera. Me acuerdo que esa noche me mando tusi, no me pegaba, media pastilla y no me pegaba. Me puse muy nervioso porque no me pega nada y en un momento me mando keta, que fue el peor error del mundo", comenzó revelando.

"Al toque siento que un loco me levanta, me abraza y me dice 'Tomi, la estás quedando. Si no te calmás la quedás'", sumó el joven que se convirtió en el primer eliminado de Gran Hermano 2022. Acto seguido, contó qué fue lo primero que le pasó por la cabeza: "Lo primero que pensé fue 'tengo dos hermanitos que me aman, tengo una mamá que me ama, no me puedo morir así'".

En medio del frenesí de la situación, Tomás precisó que fue tranquilizado por una persona que lo llevó a un after party y le dijo: "Si no seguís bailando, la droga no te va a bajar nunca". Más adelante en la nota, Holder contó la tremenda información que recibió de parte de los médicos que lo revisaron. "Cuando me atendieron, me dijeron que tuve un preinfarto, 'lo que te pasó fue muy grave. Si no tenías esa persona que te baje, cuando te desmayaste, te morías porque el corazón sigue latiendo'. Y me preguntó quién me había ayudado, me di vuelta y le dije él. Me volvió a preguntar y cuando me di vuelta para verlo, no había nadie", concluyó el ex Gran Hermano.