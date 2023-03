El increíble accidente que preocupó a Oscar Ruggeri: "Casi muero"

Oscar Ruggeri y una situación por fuera de su labor en ESPN que no se esperaba. Qué le pasó al "Cabezón".

Oscar Ruggeri se enteró de una situación al margen de su desempeño como panelista de F90, el programa que conduce Sebastián "El Pollo" Vignolo por ESPN. El "Cabezón" estuvo preocupado por la salud de una persona muy cercana a su entorno que expuso en sus redes sociales lo que le pasó.

"Se me partió la puntita de la paleta. Me la arreglaron ayer. Casi muero", expresó Cande Ruggeri, la hija de Oscar, quien subió un posteo a su cuenta de Instagram en el que reveló el problema dental que tuvo y alarmó a toda su familia. El inesperado episodio ocurrió al tomar agua directamente de una botella de vidrio.

La conversación de Cande Ruggeri con su hermana Federica

La charla de Cande Ruggeri con una seguidora que se interesó por su problema dental

Por el terror que le dio esa situación, confesó que se largó a llorar y lo mostró a través de una conversación que tuvo con su hermana Federica que le pidió, a modo de broma, que le pase una foto de los dientes. "Ayer llorando obvio. Drama queen always", escribió Cande.

"La foto llorando. Ahora me río", indicó en otra publicación en su historia, donde no se ve que haya sido tan grave la pérdida, pero transitó de igual manera una enorme desesperación. Afortunadamente la situación no pasó a mayores: pudo obtener ayuda por parte de un profesional y ya se lo arreglaron.

La foto de Cande Ruggeri llorando cuando se le partió parte de un diente

Cande Ruggeri defendió a su papá tras las críticas por su opinión sobre Scaloni: "Dejó todo"

Cande Ruggeri acudió a su cuenta de Twitter para defender a su padre, Oscar Ruggeri, quien no deja de recibir mensajes en contra por las opiniones que tuvo contra la Scaloneta hace meses. La exparticipante de Bailando por un Sueño pidió respeto para su progenitor y se mostró contenta por el resultado que la Selección Argentina consiguió en el Mundial de Qatar 2022.

"Mi papá dejó todo y más por la selección! Siempre defendió los colores de nuestra bandera y está tan feliz por esta selección como toda la Argentina", comenzó su descargo la modelo y actriz y, si bien no hizo referencia explícita a quienes criticaron a su padre por sus dichos, todos entendieron que se trataba de un mensaje hacia esas personas. Y cerró: "Dejen de hablar al pedo y celebremos que somos campeones”.

A pesar de las buenas intenciones de la hija de Ruggeri en su posteo, enlas respuestas no consiguió más que críticas a su papá y recordatorios de las cosas que ha dicho en los últimos años sobre Lionel Scaloni como técnico. Un usuario le recordó una conversación que Ruggeri tuvo al aire con Sebastián Vignolo y Sebastián Domínguez en ESPN, donde coincidieron en que preferían que Argentina no ganara la Copa América para que Scaloni se fuera: