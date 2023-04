El furioso descargo de Benjamín Vicuña por su supuesto romance con "La China"

El actor chileno hizo una extensa publicación para despejar rumores y sospechas en torno a su nuevo "amorío" con Eugenia "La China" Suárez.

El actor Benjamín Vicuña quedó envuelto en una serie de polémicas luego de un rumor que lo posicionó como el tercero en discordia entre "La China" Suárez y Rusherking, pareja de artistas que estarían atravesando una crisis. Furioso por la versión del acercamiento amoroso a su ex, el chileno publicó un atronador comunicado en sus redes sociales.

"Paso por acá solo para aclarar algo. Retomo hoy actividades en Buenos Aires después de estar trabajando concentrado en lo que más me gusta y disfruto, la actuación", explicó Vicuña al comienzo de su comunicado tras volver de Uruguay, donde está filmando la película El silencio de Marcos Tremmer, un drama que lo tendrá en un desafiante rol.

El furioso descargo de Benjamín Vicuña en redes sociales.

Enojado por la viralización de una información que daba a entender una reconciliación con su expareja, Benjamín aseveró: "Perdón por la falta de humor, pero no me parece gracioso. Ni que me instalen en un lugar en el que no estoy, ni que hablen de personas que nada tienen que ver, ni que estuve el finde con la madre de mis hijos mientras yo estaba en otro país. Menos todavía que involucren a mis hijos, diciendo que les presenté a una supuesta novia que no existe".

Además, el actor salió a cruzar las declaraciones de la instagrammer Pochi, de Gossipeame, quien anunció que "Vicuña estaría saliendo con una mujer llamada Florencia", que conoció en Montevideo. "No tengo novia. Estoy soltero. En Uruguay estuve filmando con un equipo de trabajo espectacular. Lo demás es ruido gratuito", sentenció el chileno para aclarar su estado civil en la actualidad.

Cómo será el rol de Vicuña en su nueva película, donde luce completamente calvo

En diálogo con TiempoX, de Chile, Vicuña dio algunas pistas sobre la película El silencio de Marcos Tremmer y su personaje al comentar: “debe ser la película más difícil de mi vida, es un proyecto muy importante, un drama que me tiene comprometido. Peliculón”. Puntualmente sobre el personaje que le tocó encarnar deslizó: “La transición, el viaje, de un tipo que tiene que lidiar con el dejar partir, la vida y la enfermedad”.

Aunque por el momento no hay una sinopsis oficial del filme, sí se viralizó una fotografía que el mismo actor se sacó antes de entrar en acción, en la que compartió su nuevo look con sus seguidores, calvo y con una barba muy prolija. La postal impactó a varios usuarios de las redes que se mostraron aún más curiosos por el proyecto del chileno.