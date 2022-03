El fuerte susto de Miley Cyrus mientras viajaba en avión a Paraguay: “Casi morimos”

Miley Cyrus vivió un momento de terror mientras volaba en su avión rumbo a Paraguay: debieron aterrizar de emergencia y cancelar el show.

Miley Cyrus pasó unas horas de mucho miedo mientras volaba hacia Paraguay para hacer su show en el festival LollaPalooza: el avión en el que iba junto a su familia y su equipo fue impactado por un rayo y tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia. Esto ocurrió debido a una tormenta eléctrica inesperada que apareció en el momento exacto en el que estaban volando. Lastimosamente, su show en Paraguay tuvo que ser cancelado.

Los fanáticos paraguayos de Miley estuvieron durante horas esperándola en la puerta del hotel Factoría. Al ver que se había desatado una gran tormenta y ella todavía no había llegado, comenzaron a preocuparse. Horas después, la intérprete de Nothing Breaks Like a Heart hizo una publicación en Instagram contando lo sucedido y explicando que iba a tener que cancelar su show.

“A mis fans y a todos los que se preocuparon después de enterarse de mi vuelo a Asunción. Nuestro avión quedó atrapado en una gran tormenta inesperada y fue alcanzado por un rayo. Mi tripulación, banda, amigos y familiares que viajaban conmigo están a salvo después de un aterrizaje de emergencia. Desafortunadamente no pudimos volar a Paraguay”, escribió Miley en el posteo junto con un video del rayo y una foto del ala de su avión destruida por él.

Brandi Cyrus, hermana de Miley, publicó en sus redes: “Casi morimos. Aterrizamos no sé dónde, a 200 millas de donde se suponía que aterrizaríamos. Fue porque un rayo impactó contra el avión. ¡Salud!”. Tras el incidente, tuvieron que aterrizar en el Este de Paraguay, en el aeropuerto Minga Guazú, y pasaron la noche en el Paraná Country Club. A las pocas horas, volaron hasta Sao Paulo, Brasil, ciudad en la que la artista tiene programado su siguiente concierto. Hasta el momento no parecería tener disponibilidad para reprogramar su recital en Paraguay.

El mal momento de Miley Cyrus durante su show en Bogotá

El pasado lunes 21 de marzo a la noche, Cyrus tocó en el Lollapalooza de Bogotá, Colombia, casi al borde de la descompensación: se apunó debido a la altura y tuvo que continuar todo el show con ganas de vomitar. De alguna manera, logró cobrar fuerzas y cumplir con el recital hasta el final demostrando su gran profesionalismo y compromiso hacia sus fans colombianos, que la habían estado esperando con muchas ansias desde su última visita en 2011.

Sin embargo, Miley fue genuina con cómo se estaba sintiendo y se tomó una pausa en pleno show para contarles a sus fans que se estaba sintiendo muy mal: “Gracias, muchas gracias. Solamente quiero tomarme un segundo. Yo sé que esto será difícil por la barrera que tenemos en el lenguaje, pero haré lo mejor que pueda para explicarme. No habíamos realizado shows en los últimos dos años por la pandemia de coronavirus, estábamos desconectados. Ahora estamos en un nuevo lugar. Ustedes están mucho más arriba que yo, chicos”, comenzó la cantante.

“Yo siempre hablo de la fuerza y de la perseverancia, de no rendirse, de seguir. Así que en lugar de correr, debo enfrentarlo. En este momento, es mejor para mi tomarme un momento para respirar. Voy a ser honesta con ustedes: no me siento para nada bien. Probablemente voy a vomitar, no ya, pero en algún momento. Yo sé que ustedes han estado esperando mucho para este show y esto significa mucho para mí”, agregó.

A pesar de su gran miedo de no poder dar el 100% de su energía, logró continuar con su show con algunas canciones como Fly On The Wall y High. Finalmente, se despidió diciendo que había sido su show preferido por el gran desafío que significó para ella. “Mi mayor miedo en la vida es rendirme. Ahora, este show en Bogotá, es mi favorito. Cada vez que me detenía o me sentaba ustedes solamente decían ‘te amamos’, y no saben cuánto lo agradezco. Gracias, muchas gracias”, cerró.