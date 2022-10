El filoso comentario de La Negra Vernaci a una figura de América TV

Una famosa periodista de espectáculos que trabaja en América TV relató el momento del cruce. De quién se trata.

"La Negra" Vernaci realizó un comentario fuera de lugar en plena ceremonia de los Premios Martín Fierro de Radio 2022. La conductora de Sobredosis de TV se topó con Estefi Berardi, panelista de LAM y Mañanísima y la descolocó por completo luego de llamarla de una manera muy particular.

"Con Vernaci tuviste un momento medio tenso", indicó Ángel De Brito a su compañera en LAM. En ese momento, Berardi comenzó a reírse y describió cómo fue el encuentro: "Ella habla así pero por lo menos es alguien y se sabe que es humor. Me dice 'vos que putita que estás eh'".

Frente a esta situación, reveló de qué manera tomó su comentario: "Le digo 'pará, Negra, definime putita en tu vocabulario". Al final terminó todo de la mejor manera, ya que "era una buena definición. Yo lo entendí así, se entendía que era con humor", sostuvo Estefi.

"La Negra" Vernaci se hizo presente en la ceremonia por estar ternada en su labor en el ciclo La Negra Pop por FM 101.5. La gala de premiación de los Martín Fierro a la radio volvió a realizarse anoche de manera presencial tras el parate por la pandemia de coronavirus con una ceremonia realizada en el Golden Center de Parque Norte.

Feroz pelea entre Yanina Latorre y Estefanía Berardi en vivo en LAM

Yanina Latorre y Estefanía Berardi protagonizaron una feroz pelea en vivo en LAM (América TV) debido a la fake news que Berardi sacó a la luz sobre Lali Espósito en Mañanísima (Ciudad Magazine), el programa conducido por Carmen Barbieri. La situación terminó a los gritos y Ángel de Brito y el resto de las panelistas intervinieron.

Todo comenzó cuando Berardi hizo un informe sobre Lali con un audio falso, creyendo que era información verídica. "Todos malísimos. Carmen diciendo 'vos tenés más información que Yanina' y vos decís 'no, yo tengo menos edad' Una peor que la otra", se quejó De Brito. Fue entonces cuando Latorre explotó y le dijo: "Siempre jodiendo con la edad. Sos muy agresiva y maleducada. La fuente no tiene edad, es laburar".

"Vos sos una de las que más se equivoca y no reconoce", se defendió Estefanía, a lo que Yanina le respondió que ella nunca se equivoca. "Dijiste que Zaira se cogió a un tipo, que no lo hizo y casi rompés una familia. ¡Me estás jodiendo! Eso es grave, gravísimo. Ella está diciendo que no lo hizo y Yanina manda en cana a una mina que tiene una familia", sumó la panelista.

"Primero, bajame el tono. Segundo, lo tengo comprobado y con pruebas, sino no lo digo. Acá yo, Yanina Latorre, jamás dije nada que no esté comprobado. Así que callate la boca, jamás me equivoqué", retrucó la esposa de Diego Latorre. "Yo me muero de la vergüenza si digo una semejante barbaridad", siguió Estefanía.